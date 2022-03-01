https://tr.sputniknews.com/20220301/gulle-atma-sporunun-efsanelerinden-valerie-adams-kariyerini-noktaladi--1054332574.html
Gülle atma sporunun efsanelerinden Valerie Adams kariyerini noktaladı
Gülle atma sporunun efsanelerinden Valerie Adams kariyerini noktaladı
Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Yeni Zelandalı gülle atıcı Valerie Adams, emekliye ayrıldığını duyurdu. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T14:50+0300
2022-03-01T14:50+0300
2022-03-01T14:54+0300
spor
emekli
gülle atma
2008 pekin olimpiyat oyunları
2020 tokyo olimpiyatları
2016 rio yaz olimpiyatları
madalya
yeni zelanda
valerie adams
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Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanarak alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu unvanının sahibi 37 yaşındaki Adams, düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını açıkladı.Son olimpiyatta bronz madalya kazanmasının ardından bu spora devam etme konusunu bir süre daha düşündüğünü belirten Valerie Adams, "Bir olimpiyatı daha kaldırıp kaldıramayacağımı anlamak için kendime uzun bir zaman verdim. Ama kalbim, aklım ve vücudum, bu sporu bırakmam gerektiği konusunda birleşti" ifadelerini kullandı.22 yıl süren profesyonel kariyerinde Adams, kapalı ve açık dünya şampiyonalarında 8 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya da elde etmişti.
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emekli, gülle atma, 2008 pekin olimpiyat oyunları, 2020 tokyo olimpiyatları, 2016 rio yaz olimpiyatları, madalya, yeni zelanda, valerie adams
Gülle atma sporunun efsanelerinden Valerie Adams kariyerini noktaladı
14:50 01.03.2022 (güncellendi: 14:54 01.03.2022) Abone ol
Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Yeni Zelandalı gülle atıcı Valerie Adams, emekliye ayrıldığını duyurdu.
Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanarak alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu unvanının sahibi 37 yaşındaki Adams, düzenlediği basın toplantısıyla emeklilik kararını açıkladı.
Son olimpiyatta bronz madalya kazanmasının ardından bu spora devam etme konusunu bir süre daha düşündüğünü belirten Valerie Adams, "Bir olimpiyatı daha kaldırıp kaldıramayacağımı anlamak için kendime uzun bir zaman verdim. Ama kalbim, aklım ve vücudum, bu sporu bırakmam gerektiği konusunda birleşti" ifadelerini kullandı.
22 yıl süren profesyonel kariyerinde Adams, kapalı ve açık dünya şampiyonalarında 8 altın, 1'er gümüş ve bronz madalya da elde etmişti.