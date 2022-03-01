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Hande Fırat: Gözlerim törende İmamoğlu ile Yavaş’ı aradı, belediye başkanları davet edilmemiş
Hande Fırat: Gözlerim törende İmamoğlu ile Yavaş’ı aradı, belediye başkanları davet edilmemiş
Hürriyet yazarı Hande Fırat, 6 partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini açıkladıkları törende, Ekrem İmamoğlu... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T09:37+0300
2022-03-01T09:37+0300
politika
parti
chp
ittifak
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
iyi parti
gelecek
güçlendirilmiş parlamenter sistem
deva partisi
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 6 muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini açıklayarak imzaladıkları törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olmamasına dikkat çekti. Fırat bugünkü yazısında şunları yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220228/kilicdaroglu-ile-28-subat-bulusmasina-katilan-esma-gunes-chpnin-gecmisiyle-yuzlesmesi-gerekiyordu-1054315683.html
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parti, chp, ittifak, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, iyi parti, gelecek, güçlendirilmiş parlamenter sistem, deva partisi

Hande Fırat: Gözlerim törende İmamoğlu ile Yavaş’ı aradı, belediye başkanları davet edilmemiş

09:37 01.03.2022
© Fotoğraf : TwitterHande Fırat
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 6 partinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini açıkladıkları törende, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olmadığına dikkat çekti.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, 6 muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları mutabakat metnini açıklayarak imzaladıkları törende, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olmamasına dikkat çekti. Fırat bugünkü yazısında şunları yazdı:
"Biraz uzun, biraz da dağınık bir sunum oldu. Arkada sistemi anlatan grafikler kullanılabilirdi. Zaman zaman maskesini çıkarsa da en tedbirli lider Meral Akşener’di. Belki Covid-19’u yeni atlattığından sık sık maskesini taktı. En güler yüzlü lider Ali Babacan’dı. Kameralara hep gülümserken yansıdı. En soğukkanlı lider Kemal Kılıçdaroğlu idi. Akşener ile Davutoğlu’nun kulaktan kulağa sohbetleri kameralara yansıdı. Konuşmacıların kürsüye müzikle çıkması Oscar ödül törenlerini hatırlattı. Gözlerim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı aradı. Katılım sınırlı tutulmuş. Belediye Başkanları davet edilmemiş. Gelelim açıklamanın zamanlamasına... Bence yanlış oldu. Tüm dünyanın gözü Ukrayna’da iken, üstelik Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler başlamışken, konu Türkiye’yi yakından ilgilendirirken başka bir tarihe ertelenmesi yerinde olurdu."
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