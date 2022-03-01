Hande Fırat: Gözlerim törende İmamoğlu ile Yavaş’ı aradı, belediye başkanları davet edilmemiş

"Biraz uzun, biraz da dağınık bir sunum oldu. Arkada sistemi anlatan grafikler kullanılabilirdi. Zaman zaman maskesini çıkarsa da en tedbirli lider Meral Akşener’di. Belki Covid-19’u yeni atlattığından sık sık maskesini taktı. En güler yüzlü lider Ali Babacan’dı. Kameralara hep gülümserken yansıdı. En soğukkanlı lider Kemal Kılıçdaroğlu idi. Akşener ile Davutoğlu’nun kulaktan kulağa sohbetleri kameralara yansıdı. Konuşmacıların kürsüye müzikle çıkması Oscar ödül törenlerini hatırlattı. Gözlerim Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı aradı. Katılım sınırlı tutulmuş. Belediye Başkanları davet edilmemiş. Gelelim açıklamanın zamanlamasına... Bence yanlış oldu. Tüm dünyanın gözü Ukrayna’da iken, üstelik Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmeler başlamışken, konu Türkiye’yi yakından ilgilendirirken başka bir tarihe ertelenmesi yerinde olurdu."