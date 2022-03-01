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https://tr.sputniknews.com/20220301/icinden-yol-gecen-tarihi-konak-yok-oluyor-1054331206.html
İçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor
İçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zamanlar ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ve içinden yol geçen tarihi konak, bakımsızlıktan harabeye döndü. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T14:24+0300
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konak
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Buldan ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde içinden yol geçen tarihi konak yok olmak üzere.İlginç özelliği ile dikkat çeken ve bir zamanlar ziyaretçiler tarafından resimlerin çektirildiği konak, şimdilerde ise harabeye dönerek yok olmaya terk edildi.Kısa süre sonra konağın tamamen yıkılacağını belirten mahalle sakini Sertan Sarıkaya, “Yukarı Bucak bölgesinde özellikle heyelan yaşanmasının ardından çok sayıda ev bu halde. Buldan’ın tarihi ve kültürel zenginliğinin en güzel eserleri birer birer yıkıldı. Şimdi de sıra bu konakta. Zamanında ortasından yol geçmesi nedeniyle çok sayıda misafir bu evi görmeye gelirdi. Şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Kısa bir zaman sonra bu konak da yıkılarak tarihin tozlu arşivine gömülecek” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/sesini-duyunca-anladilar-mardinde-tarihi-kilisedeki-cani-calmaya-kalkistilar-1054044233.html
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konak, denizli, ziyaretçi, fotoğraf, buldan, hasar

İçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor

14:24 01.03.2022
© İHAİçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor
İçinden yol geçen tarihi konak yok oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© İHA
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zamanlar ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği ve içinden yol geçen tarihi konak, bakımsızlıktan harabeye döndü.
Buldan ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde içinden yol geçen tarihi konak yok olmak üzere.
İlginç özelliği ile dikkat çeken ve bir zamanlar ziyaretçiler tarafından resimlerin çektirildiği konak, şimdilerde ise harabeye dönerek yok olmaya terk edildi.
Kısa süre sonra konağın tamamen yıkılacağını belirten mahalle sakini Sertan Sarıkaya, “Yukarı Bucak bölgesinde özellikle heyelan yaşanmasının ardından çok sayıda ev bu halde. Buldan’ın tarihi ve kültürel zenginliğinin en güzel eserleri birer birer yıkıldı. Şimdi de sıra bu konakta. Zamanında ortasından yol geçmesi nedeniyle çok sayıda misafir bu evi görmeye gelirdi. Şu anda kaderine terk edilmiş durumda. Kısa bir zaman sonra bu konak da yıkılarak tarihin tozlu arşivine gömülecek” dedi.
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