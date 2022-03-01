https://tr.sputniknews.com/20220301/ilber-ortayli-bugun-yayinlanan-yonetmelik-mutlaka-gozden-gecirilmeli-yoksa-cok-gec-olacak-1054346589.html

İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak

İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T22:58+0300

2022-03-01T22:58+0300

2022-03-01T22:58+0300

türkiye

ilber ortaylı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/1042653946_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fbf57dbfcdecd9033c84f0be054e599c.jpg

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi.Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak" dedi.Alınan kararda, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri eski haline çevirmekle yükümlü olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220301/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-zeytin-agaclari-kesilmeyecek-tasinacak-1054343819.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilber ortaylı