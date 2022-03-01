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İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak
İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T22:58+0300
2022-03-01T22:58+0300
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi.Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak" dedi.Alınan kararda, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri eski haline çevirmekle yükümlü olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220301/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-zeytin-agaclari-kesilmeyecek-tasinacak-1054343819.html
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ilber ortaylı

İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak

22:58 01.03.2022
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak." dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karara tepki gösterdi.
Ortaylı, "Türkiye zeytinlikleri hiç de küçümsenecek miktarda değil, daha doğrusu değildi. Çok ciddi tedbirler almazsak bırakın etrafa zeytin satmayı, kendi ihtiyacımızı bile karşılayamayacak duruma düşeceğiz. Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak" dedi.
Alınan kararda, elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebilecek. Çalışma sonrasında maden şirketi, zeytinlikleri eski haline çevirmekle yükümlü olacak.
zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Zeytin ağaçları kesilmeyecek, taşınacak
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