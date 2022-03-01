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İstanbul'da kumar denetimleri: 181 bin 860 lira para cezası kesildi
İstanbul'da kumar denetimleri: 181 bin 860 lira para cezası kesildi
İstanbul'da 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T15:16+0300
2022-03-01T15:22+0300
kumarhane
türkiye
istanbul
denetim
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 24 Şubat Perşembe 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul genelinde 186 ekip 462 personelin katılımı ile denetim yaptı. 643 kahvehane, kıraathane, kafe, 39 dernek ve 19 ruhsatsız iş yerinde toplamda, 4 bin 935 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.Sorgulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince 110 bin 959 lira idari para cezası kesildi.Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Baskınlarda, kumarda kullanılan 7 kumar makinası 4 bin 120 lira ve 200 dolar para, 9 deste iskambil kâğıdı, 80 pul 4 adet zar, 1.5 gram esrar ve kokain bulundu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 iş yeri mühürlendi.25 ve 26 Şubat tarihlerinde ise Şişli ve Beyoğlu'nda 48 mekan denetlendi. 9 işyerinin kapalı alanında tütün mamulü tüketildiği, 2 işyerinde TAPDK belgesinin süresinin uzatıldığına dair evrak ibraz edilemediği, 1 iş yerinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.27 Şubat Pazar günü 454 kahvehane, kıraathane, kafe, 27 dernek ve 5 ruhsatsız iş yerinde son denetim gerçekleştirildi.Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 8 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişiye 70 bin 901 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 3 kumar makinası, kaptagon uyuşturucu, 2 tabanca ve bunlara ait 17 mermiye el konuldu.Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Denetimler polis kameralarınca görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/kumarhane-baskininda-ben-ekmek-yiyemeyeceksem-kimse-yiyemeyecek-diyerek-polislere-saldirdilar-1053289456.html
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kumarhane, istanbul, denetim

İstanbul'da kumar denetimleri: 181 bin 860 lira para cezası kesildi

15:16 01.03.2022 (güncellendi: 15:22 01.03.2022)
© DHAİstanbul, Kumar denetim
İstanbul, Kumar denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© DHA
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İstanbul'da 24 ve 27 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde 100 kişiye kumar oynamaktan toplam, 181 bin 860 lira para cezası kesildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri 24 Şubat Perşembe 21.00 ile 23.59 saatleri arasında İstanbul genelinde 186 ekip 462 personelin katılımı ile denetim yaptı. 643 kahvehane, kıraathane, kafe, 39 dernek ve 19 ruhsatsız iş yerinde toplamda, 4 bin 935 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Sorgulama sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 6 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince 110 bin 959 lira idari para cezası kesildi.
Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Baskınlarda, kumarda kullanılan 7 kumar makinası 4 bin 120 lira ve 200 dolar para, 9 deste iskambil kâğıdı, 80 pul 4 adet zar, 1.5 gram esrar ve kokain bulundu. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 iş yeri mühürlendi.
25 ve 26 Şubat tarihlerinde ise Şişli ve Beyoğlu'nda 48 mekan denetlendi. 9 işyerinin kapalı alanında tütün mamulü tüketildiği, 2 işyerinde TAPDK belgesinin süresinin uzatıldığına dair evrak ibraz edilemediği, 1 iş yerinin mesul müdürlük belgesinin bulunmadığı, 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek gerekli işlemler uygulandı.
27 Şubat Pazar günü 454 kahvehane, kıraathane, kafe, 27 dernek ve 5 ruhsatsız iş yerinde son denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edilen 8 kişi yakalandı. Kumar oynadıkları tespit edilen 39 kişiye 70 bin 901 bin lira para cezası kesildi. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 3 kumar makinası, kaptagon uyuşturucu, 2 tabanca ve bunlara ait 17 mermiye el konuldu.
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Denetimler polis kameralarınca görüntülendi.
İstanbul Bağcılar’da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Mekan sahibinin polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlatması sonucu, 4 polis memuru yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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Kumarhane baskınında 'Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek' diyerek polislere saldırdılar
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