Türkiye
SON DAKİKA| Kremlin: Zelenskiy’i Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220301/istanbulun-enflasyonu-yuzde-55i-asti-1054325813.html
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı: Son 20 yılın zirvesinde
İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı: Son 20 yılın zirvesinde
İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 55,32'ye ulaştı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:20+0300
2022-03-01T12:44+0300
enflasyon
ekonomi
istanbul ticaret odası (ito)
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052608290_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_217c0d0e63a229b70c55778d2fbd5d0b.jpg
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Geçinme İndeksi'ne göre; şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,78, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,91 artış göstermişti.Aylık en yüksek artış sağlıktaİTO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,38 oranında arttı.2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 58,59 olarak gerçekleşmiştir.Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,91 azalış görülmüştür.Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görülmüştür."
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052608290_78:0:678:450_1920x0_80_0_0_a60757e484322049ff5862e685879b1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), istanbul

İstanbul'un enflasyonu yüzde 55'i aştı: Son 20 yılın zirvesinde

12:20 01.03.2022 (güncellendi: 12:44 01.03.2022)
© DHAMeyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura
Meyve - Pazar - Alışveriş - Yoksulluk Sınırı - Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 55,32'ye ulaştı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Geçinme İndeksi'ne göre; şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti. Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2002 yılından bu yana en yüksek yıllık enflasyon kaydedildi.
İstanbul'da perakende fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 13,78, geçen yıl aynı aya göre yüzde 50,91 artış göstermişti.

Aylık en yüksek artış sağlıkta

İTO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 Şubat ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre % 4,44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise % 3,38 oranında arttı.
2021 Şubat ayına göre 2022 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 55,32, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 58,59 olarak gerçekleşmiştir.
Şubat 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,91 azalış görülmüştür.
Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görülmüştür."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала