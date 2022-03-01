https://tr.sputniknews.com/20220301/italya-lazio-bolgesinde-evlenen-herkese-2-bin-euro-verecek-1054324561.html

İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek

İtalya, Lazio bölgesinde evlenen herkese 2 bin euro verecek

Düğün masrafları çiftler için oldukça ağır bir yük oluştururken İtalyan yetkililer, hem çiftleri hem düğün sektörünü sevindirecek bir adım attı. Başkent... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T11:57+0300

2022-03-01T11:57+0300

2022-03-01T12:01+0300

italya

yaşam

lazio

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İtalya’nın Lazio bölgesindeki yetkililer, düğünleri ister Roma'da, ister görkemli bir şatoda veya bir kumsalda olsun, bölgedeki evlenen çiftlere 2 bin euro (yaklaşık 31 bin lira) verdiklerini açıkladı. ‘Sevgiyle Lazio'da’ (Lazio in Love) adlı proje, koronavirüs pandemisinin vurduğu düğün sektörünü canlandırmayı amaçlıyor.Lazio bölgesi, başkent Roma’nın yanı sıra Tivoli, Latina, Viterbo, Pomezia gibi popüler kentlerin yer aldığı 13 şehri içeriyor.Lazio bölgesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çiftlerin bugünden itibaren taleplerini iletebileceği ve başvuruları kabul edilirse düğün planlayıcısı, gelinlik ve damatlık, mekan, yemek, çiçekler ve araba dahil olmak üzere Lazio merkezli düğün hizmetlerine harcadıkları paranın 2 bin eurosunu geri alacakları belirtildi.Bununla birlikte, yetkililer proje için toplam 10 milyon euro ayırdı kaynak ayırdıklarını ve geri ödeme başvurularının Ocak 2023'ün sonuna kadar yapılabileceğini belirtti.NTV’nin aktardığına göre Lazio Belediye Başkanı Nicola Zingaretti, “Ekonomik krizden ağır şekilde zarar gören bir düğün sektörü desteklemek için plana ihtiyaç var. Turizm sektörünü de göz önünde bulundurarak, birçok lokasyonu ile dünyanın en büyüleyici yerleri arasında yer alan bölgemizin her yeri ile övünebilmenin gururu ile önemli bir yatırımı hayata geçirdik” dedi.Pandemiden bu yana sadece bölgede 9 bin düğün yapıldıÖte yandan, salgının başlangıcından bu yana, Lazio'da sadece 9 bin çift evlendi.Lazio bölgesi, onlarca orta çağ tepe kasabası ve Circeo milli parkını çevreleyen kumlu plajları da dahil olmak üzere çok çeşitli romantik düğün mekanlarına sahip.Bölgede düzenlenen en ünlü düğünlerden biri, şu anda boşanmış olan Tom Cruise ile 2006 yılında Bracciano'daki Orsini-Odescalchi kalesinde evlenen Katie Holmes arasındaki düğündü.

https://tr.sputniknews.com/20200922/karantina-gunlerinde-balkonda-tanisip-sevgili-olmuslardi-evlenmeye-karar-verdiler-1042893244.html

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italya, lazio, düğün, teşvik