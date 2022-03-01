https://tr.sputniknews.com/20220301/jandarma-genel-komutanliginda-sinav-operasyonu-uc-donem-sorular-calinmis-1054323384.html
Jandarma Genel Komutanlığı'nda sınav operasyonu: Üç dönem sorular çalınmış
Jandarma Genel Komutanlığı'nda sınav operasyonu: Üç dönem sorular çalınmış
Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2010, 2012 ve 2013 yıllarındaki sınav sorularının çalındığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:34+0300
2022-03-01T11:34+0300
2022-03-01T11:34+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ üyelerinin sınav öncesi sorulara erişerek, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bunun üzerine soruları alarak, sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/mersinde-feto-operasyonu-33-gozalti-karari-1054320816.html
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda sınav operasyonu: Üç dönem sorular çalınmış
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda 2010, 2012 ve 2013 yıllarındaki sınav sorularının çalındığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA), 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı soruşturmaları kapsamında, FETÖ üyelerinin sınav öncesi sorulara erişerek, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi.
Bunun üzerine soruları alarak, sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildi.