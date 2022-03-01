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Kadro dışı kalan Jeremain Lens: Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor
Kadro dışı kalan Jeremain Lens: Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor
Beşiktaş'ta yaklaşık 1 seneyi aşkındır kadro dışı olan Jeremain Lens, verdiği röportajda "Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor" dedi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-01T18:01+0300
beşiktaş
spor
jeremain lens
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncular arasında yer alan ve son maçına 15.05.2021 tarihinde 5-1 kazanılan Denizlispor maçıyla çıkan Jeremain Lens, suskunluğunu bozdu.Sabah'ın derlediği habere göre ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:"Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar. Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister.'Beşiktaş'ta iyi kazanıyorum'Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı. Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum. Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim. 34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek."
https://tr.sputniknews.com/20220211/besiktasin-kadro-disi-isimlerinin-maliyeti-super-ligdeki-15-takimdan-degerli-1053740865.html
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beşiktaş, jeremain lens

Kadro dışı kalan Jeremain Lens: Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor

17:56 01.03.2022 (güncellendi: 18:01 01.03.2022)
© AAJeremain Lens
Jeremain Lens - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Beşiktaş'ta yaklaşık 1 seneyi aşkındır kadro dışı olan Jeremain Lens, verdiği röportajda "Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor" dedi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncular arasında yer alan ve son maçına 15.05.2021 tarihinde 5-1 kazanılan Denizlispor maçıyla çıkan Jeremain Lens, suskunluğunu bozdu.
Sabah'ın derlediği habere göre ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:
"Aslında 1.5 yıldır takımdan ayrı antrenman yapıyorum. 2 yıl önceye göre durumum çok değişti. Takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum, ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar. Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Böyle bir durumda kulüpler her teklifi ya da oyuncuya daha az para ödeyeceği her şansı değerlendirmek ister.

'Beşiktaş'ta iyi kazanıyorum'

Ancak durum böyle değildir. Hala bu konuda istekleri ve gereksinimleri vardır. Sonuç olarak başka takımlarla birkaç kez görüşme oldu ancak nihai bir anlaşmaya varılamadı. Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce kazandığım paranın başka kulüpten yarısını ya da yüzde 10 daha azını kazanacağımı düşündüğüm için olumsuz bakıyordum. Ancak şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirimi tercih ederim. Tekrar futbol oynamayı çok isterim. 34 yaşındayım. Bu son yıllarımızsa futbolu bitirmek isterim. Amacım bu, futbolu bitirmek."
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