https://tr.sputniknews.com/20220301/kazakistanda-iktidar-partisi-nur-otanin-adinin-amanat-olarak-degistirilmesi-onerildi-1054340192.html

Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın adının Amanat olarak değiştirilmesi önerildi

Kazakistan'da iktidar partisi Nur Otan'ın adının Amanat olarak değiştirilmesi önerildi

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov’un iktidar partisi Nur Otan'ın adının ‘Amanat’ olarak değiştirilmesi önerisinin, ülkenin Devlet Başkanı Kasım Cömert... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T18:33+0300

2022-03-01T18:33+0300

2022-03-01T18:38+0300

nursultan nazarbayev

dünya

kazakistan

parti

kasım cömert tokayev

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Parti kongresinde Nur Otan'ın adının ‘Amanat’ olarak değiştirilmesini öneren Koşanov, “Ülkede yaşanan değişimlerin merkezinde partimiz yer alıyor. Açıkçası, ülkeyle birlikte partinin de yenilenmesi gerekiyor. Partinin faaliyetlerini yeni anlamlarla doldurmak için gerekli değişiklikler yapılmalı. Bu bağlamda, partinin niteliğini ve adını değiştirmeyi doğru buluyoruz. Kazakistan'ın iktidar partisinin atalarımıza saygının göstergesi olarak ‘Amanat’ adını taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Partinin adının bugünkü kongrede ‘Amanat’ olarak değiştirilmesini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.Öneriyi destekleyen Devlet Başkanı Tokayev ise, “Amanat kelimesi ‘ataların vasiyeti’, ‘gelecek nesillere öğüt’ anlamlarına geliyor. Amanat, halkımızın tarihi ve kültüründe özel bir sembolizmi olan derin bir kavramdır” diye konuştu.Kazakistan’ın en büyük partisi Nur Otan (Anavatanın Işığı), 1999 yılında ülkenin ilk Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ‘Otan Partisi’ adıyla kurulmuştu.Nazarbayev’in kuruluşundan itibaren liderlik ettiği partinin başına bu yılın ocak ayı başlarında ülkede baş gösteren protesto olaylarının ardından Tokayev getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220208/nazarbayevin-guvenlik-konseyi-ve-halk-asamblesindeki-baskanliklari-resmen-geri-alindi-1053585688.html

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nursultan nazarbayev, kazakistan, parti, kasım cömert tokayev