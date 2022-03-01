https://tr.sputniknews.com/20220301/kremlin-yaptirimlar-rusyanin-tutumunu-etkilemeyecek-1054329368.html

Kremlin: Yaptırımlar, Rusya’nın tutumunu etkilemeyecek

Kremlin: Yaptırımlar, Rusya’nın tutumunu etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki operasyonun ardından getirilen yaptırımların Rusya’yı tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını ifade etti. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T13:39+0300

2022-03-01T13:39+0300

2022-03-01T13:54+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

yaptırım

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Batı’nın kişisel olarak uyguladığı, özellikle de kendisine karşı getirilen yaptırımlarla ilgili gazetecilere konuşan Peskov, “Muhtemelen yaptırım uygulayarak bizi tutumumuzu değiştirmeye zorlayabileceklerini sanıyorlar. Burada bunun mevzu bahis olamayacağı açık, kimse tutumuzu değiştiremeyecek. Birileri bize bir şeyler göstermek istiyorsa da bizim yapacak bir şeyimiz yok, gösterin. Batı’da herhangi bir varlığımız yok, herhangi bir hesabımız yok, gösterin, sorun değil” dedi.Yaptırımların mesleki yaşamı da dahil olmak üzere kendi hayatı üzerinde bir etkisi olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Peskov, “Hiçbir şekilde” ifadesini kullandı. Ayrıca “Zamanla AB’de ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olan, geniş vizyonlu liderler olacaktır, biz de bu yönde çalışacağız” diyen Peskov, kendisine getirilen yaptırımlara kayıtsız olduğunu da ekledi.‘Maskeler çıkarıldı’ Fransa Maliye Bakanlığı’nın yaptırımların Rusya ekonomisini yok etmeyi amaçladığı açıklamasını değerlendiren Peskov, “Böyle bir açıklama ilk kez yapılmıyor. Ülkemize karşı yürütülen saldırgan eylemler şu anda keskin bir şekilde yoğunlaştı. Maskeler çıkarıldı” dedi.‘Zelenskiy’i Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak görüyoruz’ Kremlin Sözcüsü Peskov, Vladimir Zelenskiy’i hâlâ Ukrayna’nın meşru devlet başkanı olarak gördüklerini söyledi. Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı’nın ‘Ukrayna ordusuna silah bırakma emri verebileceğini, böylece kimsenin zarar görmeyeceğini’ sözlerine ekledi. ‘Kremlin’in, Kiev’in şu an Nazilerin kontrolünde bulunduğunu mu düşündüğü’ sorusu üstüne ise Peskov, bu sorunun Savunma Bakanlığı’na yöneltilmesi gerektiğini kaydetti. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonun amaçlarından birisi, ülkenin Nazizmin etkisinden arındırılması olarak belirlenmişti. ‘Putin ile Zelenskiy’in görüşmesi planlanmıyor’ Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Ukrayna delegasyonlarının barış görüşmelerinin birinci turunu dün gerçekleştirmeleri ardından Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının görüşmesi gibi bir planın bulunup bulunması sorusunaysa, “Hayır, henüz böyle bir plan yok” yanıtını verdi.

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, yaptırım