https://tr.sputniknews.com/20220301/kuzey-akim-2nin-operatoru-nord-stream-2-ag-tum-calisanlarin-isine-son-verildi-1054348351.html
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG açıkladı: Tüm çalışanların işine son verildi
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG açıkladı: Tüm çalışanların işine son verildi
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, tüm çalışanların işine son verildiğini bildirdi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T23:49+0300
2022-03-01T23:49+0300
2022-03-01T23:51+0300
nord stream 2 ag
dünya
kuzey akım-2
işten çıkarma
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Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının İsviçreli operatör şirketi Nord Stream 2 AG, toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verildiğini açıkladı.Şirketin merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Zug kantonunun ekonomi direktörü Silvia Thalmann-Gut, Sputnik’e demecinde şirketin toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verdiğini belirtti.Thalmann-Gut, “Bugün 106 çalışanın tamamının işine son verildiğini bize resmen bildirdiler” ifadelerini kullandı.Yetkili daha önce ABD’nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımları nedeniyle iflasını duyurmak zorunda kalacağını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210520/ab-abdnin-nord-stream-2-ag-yaptirimindan-vazgecmesi-bruksel-ile-iliskileri-iyilestirme-isteginin-1044554514.html
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Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG açıkladı: Tüm çalışanların işine son verildi
23:49 01.03.2022 (güncellendi: 23:51 01.03.2022) Abone ol
Kuzey Akım-2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, tüm çalışanların işine son verildiğini bildirdi.
Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının İsviçreli operatör şirketi Nord Stream 2 AG, toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verildiğini açıkladı.
Şirketin merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Zug kantonunun ekonomi direktörü Silvia Thalmann-Gut, Sputnik’e demecinde şirketin toplamda 106 kişi olan tüm çalışanlarının işlerine son verdiğini belirtti.
Thalmann-Gut, “Bugün 106 çalışanın tamamının işine son verildiğini bize resmen bildirdiler” ifadelerini kullandı.
Yetkili daha önce ABD’nin Kuzey Akım-2 projesine yönelik yaptırımları nedeniyle iflasını duyurmak zorunda kalacağını açıklamıştı.