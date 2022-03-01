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Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: 'Otoban vasfını yitirdi'
Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: 'Otoban vasfını yitirdi'
Tüketiciyi Koruma Derneği’nin yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-01T15:53+0300
mahmutbey
türkiye
gişe
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Duruşmada dava ile ilgili gerekçelerini anlatan Dernek Başkanı Koçal ile davacılar, mahkeme sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaptı.Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, açıldığı tarih olan 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirterek “Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar. Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul’da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.‘Ulaşım hizmeti şehir merkezinde ücretli olamaz’Yaşanan durumun hem Anayasa’nın eşiklik ilkesine aynı zamanda 172. maddede düzenlenen tüketicilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı olduğunu ifade eden Koçal, şunları söyledi:‘Evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum’Davanın mağdurlarından Aydan Kara, 20 yıldır Bahçeşehir’de oturduğunu, işe ya da farklı bir yere gitmek için gişe ücreti ödediğini belirtti:
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mahmutbey, gişe, ücretsiz

Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: 'Otoban vasfını yitirdi'

15:50 01.03.2022 (güncellendi: 15:53 01.03.2022)
© AAMahmutbey gişeleri
Mahmutbey gişeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Tüketiciyi Koruma Derneği’nin yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı. İstanbul 8.İdare Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, TÜKODER Genel Başkanı ile evlerinin konumu nedeniyle işlerine giderken gişe ücreti ödemek zorunda kaldığını iddia eden davacılar katıldı.
Duruşmada dava ile ilgili gerekçelerini anlatan Dernek Başkanı Koçal ile davacılar, mahkeme sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaptı.
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, açıldığı tarih olan 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirterek “Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar. Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul’da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.

‘Ulaşım hizmeti şehir merkezinde ücretli olamaz’

Yaşanan durumun hem Anayasa’nın eşiklik ilkesine aynı zamanda 172. maddede düzenlenen tüketicilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı olduğunu ifade eden Koçal, şunları söyledi:
“Ulaşım hizmetleri şehir merkezlerinde ücretli olamaz. Bu yol artık transit yol olmaktan çıkmıştır. Şehir merkezi içindeki ilçelere hizmet veren bir yol haline gelmiştir. Talebimiz buradan kaldırılması ve vatandaşlarımızın ücretsiz olarak evinden işine, işinden evine gidebilmesi. Bu doğrultuda açtığımız bir dava. Bugün duruşması yapıldı, davayla ilgili görüşlerimizi aktardık. Umut ediyoruz tüketici lehine bir düzenleme olacaktır.”

‘Evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum’

Davanın mağdurlarından Aydan Kara, 20 yıldır Bahçeşehir’de oturduğunu, işe ya da farklı bir yere gitmek için gişe ücreti ödediğini belirtti:
“Ben evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum. Ama İstanbul’un farklı ilçesindeki bir vatandaş bedel ödemeden gidiyor. Anayasa’nın 172. maddesi de tüketiciyi koruyor, eşitlik ilkesi de var. O halde ben neden bir bedel ödüyorum. Ayrıca otoban vasfını da yitirdiğini düşünüyorum. Bahçeşehir’den Mahmutbey gişelere gitmeniz 45 dakika. 10 dakikalık bir yolu 45 dakikada gittiğinizde, benzin, sinir stres de yaşıyorsunuz. Yani gişe paraları dışında da maliyeti var. Artık ne otoban ne mücavir alan olmayan gişelerin kaldırılmasını istiyorum.”
Mahmutbey gişeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2015
DÜNYA
Otoyol ve köprülerden ücretsiz geçiş başladı
23 Eylül 2015, 09:16
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