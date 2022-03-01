https://tr.sputniknews.com/20220301/mahmutbey-giselerinin-tasinmasi-talebi-yargida-otoban-vasfini-yitirdi-1054334314.html

Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: 'Otoban vasfını yitirdi'

Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: 'Otoban vasfını yitirdi'

Tüketiciyi Koruma Derneği’nin yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T15:50+0300

2022-03-01T15:50+0300

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mahmutbey

türkiye

gişe

ücretsiz

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Duruşmada dava ile ilgili gerekçelerini anlatan Dernek Başkanı Koçal ile davacılar, mahkeme sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklama yaptı.Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, açıldığı tarih olan 1988 yılında şehir dışında görünen Mahmutbey gişelerinin, günümüzde şehir merkezinde kaldığını belirterek “Avcılar, Halkalı Bahçeşehir, Esenkent, İkitelli ile oradan itibaren yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar ya ücretli geçişe maruz kalıyor ya da trafiğin çok sıkışık olduğu yan yollarda mağdur oluyorlar. Dolayısıyla gişenin bir tarafında yerleşim yerinde oturan vatandaşlar ücret ödemeksizin evlerine gidebiliyor ama, diğer tarafta olanlar ücret ödemek zorunda kalıyor. Oysa ikisi de İstanbul’da şehir merkezinde oturuyor ama çifte standart oluyor" dedi.‘Ulaşım hizmeti şehir merkezinde ücretli olamaz’Yaşanan durumun hem Anayasa’nın eşiklik ilkesine aynı zamanda 172. maddede düzenlenen tüketicilerin korunması ile ilgili hükümlere aykırı olduğunu ifade eden Koçal, şunları söyledi:‘Evime giderken ve dönerken bedel ödüyorum’Davanın mağdurlarından Aydan Kara, 20 yıldır Bahçeşehir’de oturduğunu, işe ya da farklı bir yere gitmek için gişe ücreti ödediğini belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20150923/1017923381.html

mahmutbey

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mahmutbey, gişe, ücretsiz