https://tr.sputniknews.com/20220301/manowar-istanbula-geliyor-1054339827.html
Manowar, İstanbul'a geliyor
Manowar, İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, 18 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta konser verecek. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T18:20+0300
2022-03-01T18:20+0300
2022-03-01T18:26+0300
manowar
yaşam
konser
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054339802_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_3c7651d53e5b5d59da04dc217a24c3ae.jpg
Guinness Rekorlar Kitabı’nda en gürültülü canlı performansa sahip grup unvanını gururla taşıyan Manowar, haziran ayında başlayacak Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında büyük bir sahne şovuyla Avrupa şehirlerini turlamaya hazırlanıyor.Turnenin ilk duraklarından biri İstanbul olacak. Eric Adams ve Joey DeMaio öncülüğündeki grup Battle Hymns, Into Glory Ride, Triumph Of Steel, Kings Of Metal ve Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz stüdyo albümünden seçilen şarkıları ve sahne şovuyla 18 Haziran akşamı Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20190716/manowarin-bascisi-demaio-turkiyede-paylasacagimiz-bu-unutulmaz-metal-deneyimini-iple-cekiyoruz-1039674354.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054339802_109:0:709:450_1920x0_80_0_0_f8955d0670c981d43ab63d4e39306ca3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
manowar, konser, istanbul
Manowar, İstanbul'a geliyor
18:20 01.03.2022 (güncellendi: 18:26 01.03.2022) Abone ol
Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, 18 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta konser verecek.
Guinness Rekorlar Kitabı’nda en gürültülü canlı performansa sahip grup unvanını gururla taşıyan Manowar, haziran ayında başlayacak Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında büyük bir sahne şovuyla Avrupa şehirlerini turlamaya hazırlanıyor.
Turnenin ilk duraklarından biri İstanbul olacak. Eric Adams ve Joey DeMaio öncülüğündeki grup Battle Hymns, Into Glory Ride, Triumph Of Steel, Kings Of Metal ve Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz stüdyo albümünden seçilen şarkıları ve sahne şovuyla 18 Haziran akşamı Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak.