https://tr.sputniknews.com/20220301/manowar-istanbula-geliyor-1054339827.html

Manowar, İstanbul'a geliyor

Manowar, İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Manowar, 18 Haziran’da Küçükçiftlik Park’ta konser verecek. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T18:20+0300

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manowar

yaşam

konser

istanbul

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Guinness Rekorlar Kitabı’nda en gürültülü canlı performansa sahip grup unvanını gururla taşıyan Manowar, haziran ayında başlayacak Crushing The Enemies Of Metal Anniversary turnesi kapsamında büyük bir sahne şovuyla Avrupa şehirlerini turlamaya hazırlanıyor.Turnenin ilk duraklarından biri İstanbul olacak. Eric Adams ve Joey DeMaio öncülüğündeki grup Battle Hymns, Into Glory Ride, Triumph Of Steel, Kings Of Metal ve Warriors Of The World’ün de aralarında bulunduğu sekiz stüdyo albümünden seçilen şarkıları ve sahne şovuyla 18 Haziran akşamı Küçükçiftlik Park’ta sahneye çıkacak.

https://tr.sputniknews.com/20190716/manowarin-bascisi-demaio-turkiyede-paylasacagimiz-bu-unutulmaz-metal-deneyimini-iple-cekiyoruz-1039674354.html

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manowar, konser, istanbul