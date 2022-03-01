https://tr.sputniknews.com/20220301/mecliste-rusya-ukrayna-oturumu-1054323540.html

Meclis'te Rusya-Ukrayna oturumu

Meclis'te Rusya-Ukrayna oturumu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

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rusya

ukrayna

mevlüt çavuşoğlu

politika

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Rusya'nın Donbass operasyonu altıncı gününe girdi. Moskova-Kiev heyetlerinin dün Belarus'taki toplantısının ardından Batı'dan ekonomik ve Rus medyasına yönelik yaptırımlar sürüyor. Türkiye ise bölgedeki durumun ülkeye etkileri ele alınacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.Öte yandan bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz" dedi

https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html

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