https://tr.sputniknews.com/20220301/mecliste-rusya-ukrayna-oturumu-1054323540.html
Meclis'te Rusya-Ukrayna oturumu
Meclis'te Rusya-Ukrayna oturumu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:36+0300
2022-03-01T11:36+0300
2022-03-01T11:44+0300
rusya
ukrayna
mevlüt çavuşoğlu
politika
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Rusya'nın Donbass operasyonu altıncı gününe girdi. Moskova-Kiev heyetlerinin dün Belarus'taki toplantısının ardından Batı'dan ekonomik ve Rus medyasına yönelik yaptırımlar sürüyor. Türkiye ise bölgedeki durumun ülkeye etkileri ele alınacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.Öte yandan bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alınacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz" dedi
https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html
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rusya, ukrayna, mevlüt çavuşoğlu
Meclis'te Rusya-Ukrayna oturumu
11:36 01.03.2022 (güncellendi: 11:44 01.03.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.
Rusya'nın Donbass operasyonu altıncı gününe girdi. Moskova-Kiev heyetlerinin dün Belarus'taki toplantısının ardından Batı'dan ekonomik ve Rus medyasına yönelik yaptırımlar sürüyor. Türkiye ise bölgedeki durumun ülkeye etkileri ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın Rusya-Ukrayna meselesi ile ilgili olarak Meclis Genel Kurulunu bilgilendirecek.
Öte yandan bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplanan Fiyat Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabileceği riskleri ele alınacak
.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti. Erdoğan, "Ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz" dedi