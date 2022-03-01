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https://tr.sputniknews.com/20220301/meksikada-bir-eve-kapatilan-33-gocmen-kurtarildi-1054316418.html
Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı
Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bir eve zorla hapsedilen 33 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Zaragoza semtinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.İnsanlık dışı koşullarda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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göçmen, meksika, alıkoyma

Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı

05:32 01.03.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLAMeksika göçmen
Meksika göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AFP 2022 / ALFREDO ESTRELLA
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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bir eve zorla hapsedilen 33 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Zaragoza semtinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.
İnsanlık dışı koşullarda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.
Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.
Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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