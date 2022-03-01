https://tr.sputniknews.com/20220301/meksikada-bir-eve-kapatilan-33-gocmen-kurtarildi-1054316418.html

Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı

Meksika'da bir eve kapatılan 33 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, bir eve zorla hapsedilen 33 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T05:32+0300

2022-03-01T05:32+0300

2022-03-01T05:32+0300

dünya

göçmen

meksika

alıkoyma

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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Zaragoza semtinde ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bir eve baskın yaptı.İnsanlık dışı koşullarda günlerdir bir evde zorla alıkonulduğu belirtilen 13'ü kadın, 33 göçmen özgürlüğüne kavuştu.Guatemala, Nikaragua, Küba ve Panama uyruklu oldukları belirtilen göçmenler, tedavi için hastaneye götürüldü.Göçmenlerin ABD'ye gitme hayaliyle çetelerce kandırıldığı ve bir eve kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

meksika

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göçmen, meksika, alıkoyma