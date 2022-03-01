https://tr.sputniknews.com/20220301/milli-savunma-bakani-akar-herhangi-bir-sekilde-montronun-asindirilmasi-kimseye-yarar-saglamaz-1054319863.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Herhangi bir şekilde Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz

Milli Savunma Bakanı Akar: Herhangi bir şekilde Montrö'nün aşındırılması kimseye yarar sağlamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Montrö'nün aşındırılmasının kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:01+0300

2022-03-01T10:01+0300

2022-03-01T10:01+0300

türkiye

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

rusya

ukrayna

montrö

montrö boğazlar sözleşmesi

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Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu değerlendiren Akar, söz konusu iki ülkenin de Türkiye ile denizden komşu olduğuna dikkati çekti.Arzu edilmeyen olayların yaşandığını ifade eden Akar, "Gelişmeleri üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Yaşanan ölümler bizleri üzüyor. Ukrayna ve Rusya ile bizim son derece olumlu ilişkilerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız ilişkilerimizin çerçevesini net şekilde çizdi, bunları tanımladı. Gelinen noktada gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mazisi şan ve şerefle dolu Türkiye Cumhuriyeti Devleti dış politikasını ilkelerle yürütmeye devam ediyor. Tüm tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin egemenlik haklarına, sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız, saygılı olmaya devam ediyoruz. Bu ilkeden hareketle Ukrayna için de aynısını söylüyoruz. Temennimiz, bir an önce barışçıl, diplomatik yollarla birtakım çözümlerin bulunmasıdır" diye konuştu.'Montrö'nün getirdiği kurallara uymasının yararlı olduğunu değerlendiriyoruz'Türkiye'nin bu yöndeki çalışmalarına vurgu yapan Akar, şunları söyledi:'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz'"Karadeniz'in bir rekabet alanına dönüşmemesi için gayret gösteriyoruz" diyen Akar, şu açıklamalarda bulundu:"Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülke olarak bu anlayışı bir ilke şeklinde muhafaza ettik. Tüm görüşmelerimizde Türkiye olarak Karadeniz'deki barışın, huzurun, güvenli ortamın devam etmesi için gayret gösterdik. Türkiye olarak bugüne kadar tüm meselelere bu çerçevede baktık. Bu olayda da aynı şekilde bakıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21'inci maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz" diye konuştu.Saldırıların geleceğine yönelik değerlendirmesi de sorulan Akar, "Geleceğe dönük tahminleri bir tarafa bırakıp somut verilere göre değerlendirme yapmak gerekir. Olayların başında askeri hareketlilik, yığınaklar oldu. Sonrasında askeri hareket başladı. Şimdi görüşmeler oluyor. Bu krizin diplomatik, barışçıl yol ve yöntemlerle bir an önce bitirilmesi ve bölge halklarının güven ve rahat içinde yaşaması için çalışıyoruz" yanıtını verdi.'Ukrayna'daki olayları dahi Türkiye'ye karşı bir saldırı unsuru olarak kullanıyorlar'Bir başka soru üzerine TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini dile getiren Akar, "Biz daima iyi niyetli, görüşmeden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerden yana olmamıza rağmen özellikle komşumuz Yunanistan ve özellikle bazı siyasileri bilinçli ve saldırgan bir şekilde olayları ve gerçekleri çarpıtmak suretiyle gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerle Türkiye karşıtı söylemlerini sürdürüyor" diye konuştu. Akar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20220228/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-bogazlar-rejiminin-nasil-uygulanacagi-acik-ve-nettir-1054281326.html

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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar, rusya, ukrayna, montrö, montrö boğazlar sözleşmesi