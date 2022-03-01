https://tr.sputniknews.com/20220301/mustehcen-cocuk-goruntusu-paylasan-ve-satin-alan-bes-kisiye-gozalti-1054329260.html
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan ve satın alan beş kişiye gözaltı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan ve satın alan beş kişiye gözaltı
İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin beş şüpheli gözaltına... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T13:38+0300
2022-03-01T13:38+0300
2022-03-01T13:38+0300
türkiye
istanbul
çocuk istismarı
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AA’nın haberine göre Gaziosmanpaşa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan ‘Ceyda’ rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan dört zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Ekipler, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’taki beş adrese düzenlediği operasyonda beş kişiyi yakaladı.Adreslerdeki aramalarda, içinde çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan altı cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, iki flaş bellek ve iki hard diskle altı sim karta el kondu.Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan beş şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
türkiye
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istanbul, çocuk istismarı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan ve satın alan beş kişiye gözaltı
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İstanbul merkezli dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, müstehcen çocuk görüntülerinin paylaşılması ve satın alınmasına ilişkin beş şüpheli gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Gaziosmanpaşa başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram uygulamasında kurduğu grupta para karşılığında müstehcen çocuk görüntüleri paylaşan ‘Ceyda’ rumuzlu erkek şüpheli ve söz konusu görüntüleri satın alan dört zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, İstanbul, Konya, Kahramanmaraş ve Kars’taki beş adrese düzenlediği operasyonda beş kişiyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, içinde çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan altı cep telefonu, iki dizüstü bilgisayar, iki flaş bellek ve iki hard diskle altı sim karta el kondu.
Haklarında, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem yapılan beş şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.