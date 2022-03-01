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https://tr.sputniknews.com/20220301/nureddin-nebati-baskanliginda-fiyat-istikrari-komitesi-toplandi-1054347521.html
Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T21:27+0300
2022-03-01T23:22+0300
ekonomi
nureddin nebati
fiyat
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri değerlendirilecek.Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılıyor. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
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nureddin nebati, fiyat, ekonomi

Nureddin Nebati başkanlığında Fiyat İstikrarı Komitesi toplandı

21:27 01.03.2022 (güncellendi: 23:22 01.03.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki toplantıda enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri değerlendirilecek.
Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.
Toplantıya Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılıyor. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
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