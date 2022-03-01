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Pandemi nedeniyle ara verilmişti: Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
Pandemi nedeniyle ara verilmişti: Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı
Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan kış festivali Buzzfest, sona erdi. Festivali iki ay boyunca yüz... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T17:13+0300
2022-03-01T17:18+0300
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fotoğraf
buz pateni
festival
kadıköy belediyesi
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Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılından beri düzenlemeye başladığı, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verdiği Buzzfest, bu yıl tüm eğlencesiyle tekrar gerçekleştirildi. 24 Aralık’ta başlayan kış festivalini yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. İki ay boyunca devam eden festival dün sona erdi.
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fotoğraf, фото, buz pateni, festival, kadıköy belediyesi

Pandemi nedeniyle ara verilmişti: Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

17:13 01.03.2022 (güncellendi: 17:18 01.03.2022)
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Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunan kış festivali Buzzfest, sona erdi. Festivali iki ay boyunca yüz binin üzerinde İstanbullu ziyaret etti.
Kadıköy Belediyesi’nin 2020 yılından beri düzenlemeye başladığı, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verdiği Buzzfest, bu yıl tüm eğlencesiyle tekrar gerçekleştirildi. 24 Aralık’ta başlayan kış festivalini yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. İki ay boyunca devam eden festival dün sona erdi.
© İHAKadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen kış festivali Buzzfest, açıldığı günden bugüne İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme ve farklı bir aktiviteyi kolay ulaşılabilir bir şekilde yapabilme imkânı sunan Buzzfest’i bu yıl yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. 500 metrekare alan üzerine kurulan festival alanı aynı zamanda su ve elektrik kullanımının en düşük düzeyde tutulmasıyla çevre dostu özelliği taşıdı.
Kadıköy Belediyesi, Buzzfest - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen kış festivali Buzzfest, açıldığı günden bugüne İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Sadece Kadıköylülere değil her yaştan tüm İstanbullulara eğlenceli vakit geçirme ve farklı bir aktiviteyi kolay ulaşılabilir bir şekilde yapabilme imkânı sunan Buzzfest’i bu yıl yüz binin üzerinde kişi ziyaret etti. 500 metrekare alan üzerine kurulan festival alanı aynı zamanda su ve elektrik kullanımının en düşük düzeyde tutulmasıyla çevre dostu özelliği taşıdı.
© İHAİki ay devam eden kış festivali için, Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki iki alanda özel bir teknoloji kullanılarak buz pisti ve buz kaydırağı pisti olarak hazırlandı. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olan pistlerde, İstanbullular yarım saatte bir değişen seanslarda hem buz pateni hem de şişme botlarla buz kaydırağından kayma keyfini yaşadı.
Kadıköy Belediyesi, Buzzfest - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
İki ay devam eden kış festivali için, Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’ndeki iki alanda özel bir teknoloji kullanılarak buz pisti ve buz kaydırağı pisti olarak hazırlandı. 4 yaş üstü her kullanıcıya açık olan pistlerde, İstanbullular yarım saatte bir değişen seanslarda hem buz pateni hem de şişme botlarla buz kaydırağından kayma keyfini yaşadı.
© İHAYoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edildi. Buz pateni yapmak isteyenlere eğitmenler tarafından verilen temel eğitimin ardından ilk defa buz pistinde patenle kaymaya çalışan çocuklar ve yetişkinler kimi zaman düştü kimi zaman da birbirinden destek alarak büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Festivalde en çok eğlenen şüphesiz çocuklardı. Özellikle küçük çocuklar, festival boyunca şişme botla buz üzerinde kayma keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar, buz patenin ardından şişme botlarla kaydıraktan kayarken de cep telefonları ile yaşadıkları keyifli anların selfiesini çekti.
Kadıköy Belediyesi, Buzzfest - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Yoğun talebi dengelemek amacıyla sembolik bir ücretin alındığı festivalde, buz pistine gelenlere ücretsiz olarak kask ve paten temin edildi. Buz pateni yapmak isteyenlere eğitmenler tarafından verilen temel eğitimin ardından ilk defa buz pistinde patenle kaymaya çalışan çocuklar ve yetişkinler kimi zaman düştü kimi zaman da birbirinden destek alarak büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Festivalde en çok eğlenen şüphesiz çocuklardı. Özellikle küçük çocuklar, festival boyunca şişme botla buz üzerinde kayma keyfini doyasıya yaşadı. Çocuklar, buz patenin ardından şişme botlarla kaydıraktan kayarken de cep telefonları ile yaşadıkları keyifli anların selfiesini çekti.
© İHASes ve ışık gösterileriyle renklenen festivalde 2 ay boyunca eğlence hiç durmadı. Yılbaşını Uninvited Jazz Band grubunun konseri ve DJ performanslarıyla karşılayan festivalin yeni yıl partisine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Uninvited Jazz Band’ın 1920’li yıllara damgasına vuran caz parçalarına yer verdiği konseri ise festivalin unutulmaz anlarından biri oldu. Karnaval korteji, jonglör show, bubble show gibi etkinliklerle çocuklara farklı alternatifler de sunan Buzzfest’in minik katılımcılar için bir başka eğlencesi ise Şubadap Çocuk grubunun konserleri oldu.
Kadıköy Belediyesi, Buzzfest - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ses ve ışık gösterileriyle renklenen festivalde 2 ay boyunca eğlence hiç durmadı. Yılbaşını Uninvited Jazz Band grubunun konseri ve DJ performanslarıyla karşılayan festivalin yeni yıl partisine Kadıköylülerin ilgisi yoğundu. Uninvited Jazz Band’ın 1920’li yıllara damgasına vuran caz parçalarına yer verdiği konseri ise festivalin unutulmaz anlarından biri oldu. Karnaval korteji, jonglör show, bubble show gibi etkinliklerle çocuklara farklı alternatifler de sunan Buzzfest’in minik katılımcılar için bir başka eğlencesi ise Şubadap Çocuk grubunun konserleri oldu.
© İHAÜsküdar’dan gelen Erman Oran, “Bu etkinlik güzel bir etkinlik. Açıkçası belediyenin böyle farklı şeyleri desteklemesi gençler açısından çok güzel. Sosyal belediyecilik anlamında da olumlu etkileri var. Keşke daha uzun sürseydi, daha fazla olsa diye insan istiyor. Bizim de ilk gelişimizdi. Zor da olsa kaymaya çalıştık” dedi. Cevizlibağ’dan festivale ikinci defa gelen Zeynep Suna ise şunları söyledi: “İlk geldiğimde çok beğenmiştim. Arkadaşlarımla tekrar toplandık geldik. Kadıköy Belediyesi burayı baya güzel yapmış. Ortam çok güzel, akşam çok güzel. Her sene yapabilirler bu etkinliği daha da uzatsınlar süresini daha çok gelelim.”
Kadıköy Belediyesi, Buzzfest - Sputnik Türkiye
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© İHA
Üsküdar’dan gelen Erman Oran, “Bu etkinlik güzel bir etkinlik. Açıkçası belediyenin böyle farklı şeyleri desteklemesi gençler açısından çok güzel. Sosyal belediyecilik anlamında da olumlu etkileri var. Keşke daha uzun sürseydi, daha fazla olsa diye insan istiyor. Bizim de ilk gelişimizdi. Zor da olsa kaymaya çalıştık” dedi. Cevizlibağ’dan festivale ikinci defa gelen Zeynep Suna ise şunları söyledi: “İlk geldiğimde çok beğenmiştim. Arkadaşlarımla tekrar toplandık geldik. Kadıköy Belediyesi burayı baya güzel yapmış. Ortam çok güzel, akşam çok güzel. Her sene yapabilirler bu etkinliği daha da uzatsınlar süresini daha çok gelelim.”
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