Pandemi nedeniyle ara verilmişti: Buzzfest bu yıl yüz binin üzerinde ziyaretçi ağırladı

© İHA Üsküdar’dan gelen Erman Oran, “Bu etkinlik güzel bir etkinlik. Açıkçası belediyenin böyle farklı şeyleri desteklemesi gençler açısından çok güzel. Sosyal belediyecilik anlamında da olumlu etkileri var. Keşke daha uzun sürseydi, daha fazla olsa diye insan istiyor. Bizim de ilk gelişimizdi. Zor da olsa kaymaya çalıştık” dedi. Cevizlibağ’dan festivale ikinci defa gelen Zeynep Suna ise şunları söyledi: “İlk geldiğimde çok beğenmiştim. Arkadaşlarımla tekrar toplandık geldik. Kadıköy Belediyesi burayı baya güzel yapmış. Ortam çok güzel, akşam çok güzel. Her sene yapabilirler bu etkinliği daha da uzatsınlar süresini daha çok gelelim.”