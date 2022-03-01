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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/rusya-savunma-bakani-ukraynayi-isgal-ettigimiz-dogru-degil-1054327146.html
Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki operasyonumuz hedeflerimize ulaşana dek devam edecek
Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki operasyonumuz hedeflerimize ulaşana dek devam edecek
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmediğini, Ukrayna’daki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için gereken her şeyi... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:45+0300
2022-03-01T13:14+0300
şoygu
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya’yı Batı’dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki operasyona devam edeceklerini belirtti. Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya’ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı toplantıdaki konuşmasında, “Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir” dedi.“Bizim için en önemlisi, Rusya Federasyonu’nu, Batı ülkelerinin yarattığı askeri tehditten korumak” diye devam eden Şoygu, operasyon sırasında Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmediğini, bu ülkedeki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için her şeyi yaptığını belirtti.Rusya Savunma Bakanı, “Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor” vurgusunu yaptı.Ukrayna tarafınınsa, sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak, yerleşim yerlerine, okul ve konut bahçelerine roketatar silahlar yerleştirdiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki operasyonlarda yer alan Rusya askerlerine de cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür etti.
https://tr.sputniknews.com/20220301/canli--donbass-operasyonunda-6-gun--1054316530.html
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şoygu, rusya, ukrayna

Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna’daki operasyonumuz hedeflerimize ulaşana dek devam edecek

12:45 01.03.2022 (güncellendi: 13:14 01.03.2022)
© Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu- Suriye
Sergey Şoygu- Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© Министерство обороны РФ
/
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmediğini, Ukrayna’daki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna’da düzenledikleri özel askeri operasyonun esas amacının, Rusya’yı Batı’dan yönelen askeri tehditten korumak olduğunu kaydetti. Şoygu, belirlenen amaçlara ulaşılana dek, Rusya güçlerinin Ukrayna’daki operasyona devam edeceklerini belirtti. Savunma Bakanı, Batı ülkelerini, Ukrayna halkını Rusya’ya karşı giriştikleri mücadelede kullanmakla suçladı.
Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı toplantıdaki konuşmasında, “Rusya Federasyonu ordusunun birlikleri, belirlenen hedeflere ulaşılana dek özel askeri operasyonunu sürdürecektir” dedi.
“Bizim için en önemlisi, Rusya Federasyonu’nu, Batı ülkelerinin yarattığı askeri tehditten korumak” diye devam eden Şoygu, operasyon sırasında Rusya ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmediğini, bu ülkedeki sivillerin canlarının ve güvenliklerinin korunması için her şeyi yaptığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı, “Belirtmek isterim ki saldırılar sadece askeri tesislere gerçekleştiriliyor ve bu yapılırken yalnızca istenen hedefi vuran yüksek hassasiyetli silahlar kullanılıyor” vurgusunu yaptı.
Ukrayna tarafınınsa, sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak, yerleşim yerlerine, okul ve konut bahçelerine roketatar silahlar yerleştirdiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna’daki operasyonlarda yer alan Rusya askerlerine de cesaret ve kahramanlıkları için teşekkür etti.
Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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