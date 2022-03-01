https://tr.sputniknews.com/20220301/selvi-kilicdaroglunun-cumhurbaskanligi-hesabi-yatiyor-1054318612.html

Selvi: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyor

Selvi: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı yatıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "6 liderin 28 Şubat’ın huzurunda imzaladıkları deklarasyon sırasında dikkatinizi çekti mi, Kılıçdaroğlu çok gergindi. 6... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T08:12+0300

2022-03-01T08:12+0300

2022-03-01T08:12+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

ali babacan

esin davutoğlu şenol

temel karamollaoğlu

muhalefet

abdulkadir selvi

parlamenter

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Selvi, bugünkü yazısında 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ile ilgili dün yaptıkları imza törenini köşesine taşıdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tören sırasında gergin göründüğünü savunan Selvi, "Kılıçdaroğlu, 6 lideri bir araya getirmeyi başardı ama ortak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda beklediği desteği bir türlü alamadı. O yüzden gergindi. Çünkü bu operasyonda bütün hedef cumhurbaşkanlığı seçiminde liderlerin desteğini yanına alabilmekti" ifadelerini kullandı. Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusuna ikna olmadıklarını belirten Selvi, şöyle devam etti: "Çünkü Kılıçdaroğlu ile girilecek bir seçimin kazanılamayacağını düşünüyorlar. 6 lider ittifak sağlamadığı sürece Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı da kesinleşemiyor. Kemal Bey’in gerginliği oradan kaynaklanıyor.Temel Karamollaoğlu, daha önce “seçilmesinde tereddüt edilmeyecek bir aday” olması gerektiğini açıklamıştı. Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun aday olabileceğini ama seçilemeyeceklerini söylemişti. Karamollaoğlu, “O aday Sayın Kılıçdaroğlu olursa o da olur. Ama iyi araştırılması, iyi etüd edilmesi gerekir” dedi. Kılıçdaroğlu seçilir demedi. Başka bir deyişle, “Kılıçdaroğlu aday olursa seçilemez” dedi."'Akşener, prompter'ın dışına çıktı'Selvi, İYİ Parti lideri Akşener'in ise konuşması sırasında 'prompter dışına çıktığını' iddia ederek, "Meral Akşener ise bir süredir CHP’nin İYİ Parti’ye yaklaşımından rahatsız. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek vermeyince CHP’den, “siyasi diyet” hatırlatmaları yapılmaya başlandı. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun desteği olmasaydı İYİ Parti yoktu” şeklindeki hatırlatmalar üzerine geçen haftaki konuşmasında prompter dışına çıkarak, “Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya ne olacaktı? Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak gerekiyor” deme gereği duydu. Tabii CHP Genel Merkezi boş durur mu, onlar da operasyon aracı olarak kullandıkları gazete üzerinden Meral Akşener’e, ”nankör kedi” muamelesi yapan bir yazı yazdırdılar" dedi. 'CHP’yi buradan uyarayım'İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı olduğunu yazan Selvi, yazısını CHP'ye 'uyarı' ile tamamladı: "İYİ Parti’de zaten CHP ile HDP arasındaki yakınlaşmadan, “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” şeklindeki açıklamalardan, Kılıçdaroğlu ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden dolayı bir rahatsızlık var. Kum saati çalışıyor.CHP’yi buradan uyarayım. Meral Hanım’ın sabrını fazla zorlamayın.Bir de cumhurbaşkanı adayı mutlaka Kılıçdaroğlu olacak diye bastırmayın. Akşener’in tersi kötüdür. Masayı dağıtır."

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kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, ali babacan, esin davutoğlu şenol, temel karamollaoğlu, muhalefet, abdulkadir selvi, parlamenter