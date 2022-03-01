https://tr.sputniknews.com/20220301/sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-disk-basin-isten-tepki-tam-anlamiyla-fisleme-1054336989.html

Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki: Tam anlamıyla fişleme

Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki: Tam anlamıyla fişleme

DİSK Basın-İş, Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Uygulama, sendikadan... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:49+0300

2022-03-01T16:49+0300

2022-03-01T16:51+0300

türkiye

twitter

disk basın iş

tepki

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rusya

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Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki açıklaması geldi.Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Öte yandan, Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına daha önce 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, Rus medyasına yeni bir sansür uygulama kararı aldı. Bundan sonra kullanıcıların Sputnik ve RT'den yaptığı paylaşımların da görünürlüğüne Twitter'dan müdahale edilecek.Twitter'dan gelen sansür uygulaması sonrası Instagram da Avrupa'da Sputnik hesaplarına kısıtlama uygulanmaya başlandığını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220301/cgdden-sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-tepki-uygulamaya-derhal-son-verin--1054330239.html

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