https://tr.sputniknews.com/20220301/sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-disk-basin-isten-tepki-tam-anlamiyla-fisleme-1054336989.html
Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki: Tam anlamıyla fişleme
Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki: Tam anlamıyla fişleme
DİSK Basın-İş, Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Uygulama, sendikadan... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:49+0300
2022-03-01T16:49+0300
2022-03-01T16:51+0300
türkiye
twitter
disk basın iş
tepki
sputnik
gazeteci
etiket
profil
hesap
rusya
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Sputnik çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki açıklaması geldi.Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Öte yandan, Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına daha önce 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, Rus medyasına yeni bir sansür uygulama kararı aldı. Bundan sonra kullanıcıların Sputnik ve RT'den yaptığı paylaşımların da görünürlüğüne Twitter'dan müdahale edilecek.Twitter'dan gelen sansür uygulaması sonrası Instagram da Avrupa'da Sputnik hesaplarına kısıtlama uygulanmaya başlandığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/cgdden-sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-tepki-uygulamaya-derhal-son-verin--1054330239.html
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Sputnik çalışanlarını etiketleyen Twitter'a DİSK Basın-İş'ten tepki: Tam anlamıyla fişleme
16:49 01.03.2022 (güncellendi: 16:51 01.03.2022) Abone ol
DİSK Basın-İş, Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki gösterdi. Uygulama, sendikadan yapılan açıklamada 'fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlali' olarak nitelendirildi.
Sputnik
çalışanlarını 'Rus devletine bağlı medya'
ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter
'a DİSK Basın-İş'ten tepki açıklaması geldi.
Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Twitter'ın Sputnik'te çalışan gazetecilerin profillerine 'Rusya devletine bağlı medya' etiketi eklemesi, tam anlamıyla fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir. Twitter'ı gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz!"
Öte yandan, Sputnik ve Russia Today'in hesaplarına daha önce 'Rusya devletine bağlı medya' etiketiyle kısıtlama getiren Twitter, Rus medyasına yeni bir sansür uygulama kararı aldı. Bundan sonra kullanıcıların Sputnik ve RT'den yaptığı paylaşımların da görünürlüğüne Twitter'dan müdahale edilecek.
Twitter'dan gelen sansür uygulaması sonrası Instagram da Avrupa'da Sputnik hesaplarına kısıtlama uygulanmaya başlandığını açıkladı.