https://tr.sputniknews.com/20220301/super-ligde-yeni-rekor-bir-haftada-44-gol-atildi-1054325014.html
Süper Lig'de yeni rekor: Bir haftada 44 gol atıldı
Süper Lig'de yeni rekor: Bir haftada 44 gol atıldı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:07+0300
2022-03-01T12:07+0300
2022-03-01T12:09+0300
spor
süper lig
rekor
gol
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Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı.Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4.7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4.4 gol kaydedildi.Ligde geride kalan haftalarda atılan gollerLigde 2021-2022 sezonunun geride kalan bölümünde atılan goller şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220228/super-lig-tarihine-gecti-gedson-fernandes-galatasaray-macinda-en-cok-faule-maruz-kalan-oyuncu-oldu-1054293586.html
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süper lig, rekor, gol
Süper Lig'de yeni rekor: Bir haftada 44 gol atıldı
12:07 01.03.2022 (güncellendi: 12:09 01.03.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı.
Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.
Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4.7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4.4 gol kaydedildi.
Ligde geride kalan haftalarda atılan goller
Ligde 2021-2022 sezonunun geride kalan bölümünde atılan goller şöyle: