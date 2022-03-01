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Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü: Ukrayna krizi ele alındı
Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü: Ukrayna krizi ele alındı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Asgar Hacı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:20+0300
2022-03-01T16:20+0300
dünya
suriye
rusya
beşar esad
iran
ukrayna
görüşme
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün başkent Şam'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı ve beraberindeki heyetle görüşme düzenledi.Görüşmede, İran nükleer anlaşmasına ilişkin müzakereler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konuşuldu.Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ve Batı'nın Rusya ile Ukrayna arasında yarattığı kriz ele alındı" denildi.Açıklamada, "Görüşmede ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinden aşırılıkçıların bölgeye (Ukrayna'ya) nakledilmesi ve daha önce Suriye ve İran halklarına uygulanan yaptırımların Rus halkına uygulanması da dahil olmak üzere krizi körüklemek için attığı ahlak dışı adımlara da değinildi" ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/uzmanlara-gore-rusyayi-operasyona-zorlayan-temel-etken-natonun-saldirgan-tutumla-genislemesi-oldu--1054328988.html
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suriye, rusya, beşar esad, iran, ukrayna, görüşme

Suriye lideri Esad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü: Ukrayna krizi ele alındı

16:20 01.03.2022
© AAÜrdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı
Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Asgar Hacı ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ele alındı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bugün başkent Şam'da İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı ve beraberindeki heyetle görüşme düzenledi.
Görüşmede, İran nükleer anlaşmasına ilişkin müzakereler ve ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı konuşuldu.
Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ve Batı'nın Rusya ile Ukrayna arasında yarattığı kriz ele alındı" denildi.
Açıklamada, "Görüşmede ayrıca, dünyanın farklı bölgelerinden aşırılıkçıların bölgeye (Ukrayna'ya) nakledilmesi ve daha önce Suriye ve İran halklarına uygulanan yaptırımların Rus halkına uygulanması da dahil olmak üzere krizi körüklemek için attığı ahlak dışı adımlara da değinildi" ifadelerine yer verildi.
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