https://tr.sputniknews.com/20220301/tarim-ve-orman-bakanligi-559-hileli-urunu-acikladi-1054345839.html
Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T22:10+0300
2022-03-01T22:10+0300
2022-03-01T22:57+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit
taklit ürün
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir" denildi.Bakanlığın açıklamasına göre, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalar ve ürünlere ulaşmak için tıklayın.Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:"Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedarikini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir. İlgili açıklamaya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1556/Kamuoyuna-Duyurulur bağlantısından ulaşılabilir”
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tarım ve orman bakanlığı, taklit, taklit ürün
Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı
22:10 01.03.2022 (güncellendi: 22:57 01.03.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir" denildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalar ve ürünlere ulaşmak için tıklayın.
Bakanlığın açıklamasının tamamı şöyle:
"Yüksek teknoloji ürünü cihazlar ile güçlendirdiğimiz, güçlü personel altyapısı ile hizmet veren laboratuvarlarımızda taklit veya tağşişe esas her türlü tespit yapılabilmektedir. Önümüzdeki süreçte yeni risklerin belirlenmesinde yeni teknolojiler, yeni sistemler kullanılarak özellikle kasıtlı olarak gıdada taklit veya tağşiş yapan firmalar en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Yeni düzenleme gıda üreticilerine önemli sorumluluk yüklemektedir. Bu kapsamda üreticilerin hammadde tedarikini dikkatli yapmaları, gerekirse üretim prosesini ayırmaları önem arz etmektedir. Daha önce 26 kez yapılan kamuoyu duyuruları ile gıdalarda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 1.609 firmanın 3.605 ürünü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir. İlgili açıklamaya https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1556/Kamuoyuna-Duyurulur bağlantısından ulaşılabilir”