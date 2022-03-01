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THY'den ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti
THY'den ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk teklifini reddettiğini açıkladı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:04+0300
2022-03-01T10:04+0300
türkiye
ilker aycı
türk hava yolları (thy)
air india
ceo
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2015’ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan M. İlker Aycı, Hİndistan'dan gelen Air India'nın CEO'luk görevini reddetiğini açıkladı. Teklifi reddetmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu. Aycı'nın yazılı duyurusu şöyle:"Şubat ayında açıklanan ve 1 Nisan itibariyle başlayacağım ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izliyorum.Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.Air India’yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group’un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye’nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim."
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ilker aycı, türk hava yolları (thy), air india, ceo

THY'den ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk görevini reddetti

10:04 01.03.2022
© AA / Fırat Özkoyuncuİlker Aycı
İlker Aycı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA / Fırat Özkoyuncu
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Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Aycı, Air India'nın CEO'luk teklifini reddettiğini açıkladı.
2015’ten bu yana sürdürdüğü Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinden bu yıl ayrılan M. İlker Aycı, Hİndistan'dan gelen Air India'nın CEO'luk görevini reddetiğini açıkladı. Teklifi reddetmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu.

Aycı'nın yazılı duyurusu şöyle:
"Şubat ayında açıklanan ve 1 Nisan itibariyle başlayacağım ilan edilen Tata Group bünyesindeki Air India CEO’luk görevinin Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabasını yakından izliyorum.

Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.

Air India’yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group’un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.

Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye’nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim."
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