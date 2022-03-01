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Toyota'ya siber saldırı: Japonya'daki fabrikalarında üretim durdu
Toyota'ya siber saldırı: Japonya'daki fabrikalarında üretim durdu
Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca Japonya'daki fabrikalarının çalışmasını durdurdu. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-01T09:32+0300
ekonomi
toyota
siber saldırı
fabrika
üretim
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Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandını durdurdu.Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının 'siber saldırıdan kaynaklandığını' söyledi.Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, 'olası siber saldırılara karşı' Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu.Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu.Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek, 'saldırının Rusya'dan gerçekleştirilme' ihtimaline yönelik "Teyit etmeden cevap vermek zor" dedi.
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toyota, siber saldırı, fabrika, üretim, fumio kişida

Toyota'ya siber saldırı: Japonya'daki fabrikalarında üretim durdu

09:27 01.03.2022 (güncellendi: 09:32 01.03.2022)
© REUTERS / Edgar SuToyota
Toyota - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Edgar Su
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Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca Japonya'daki fabrikalarının çalışmasını durdurdu.
Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandını durdurdu.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının 'siber saldırıdan kaynaklandığını' söyledi.
Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, 'olası siber saldırılara karşı' Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu.
Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu.
Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek, 'saldırının Rusya'dan gerçekleştirilme' ihtimaline yönelik "Teyit etmeden cevap vermek zor" dedi.
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