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https://tr.sputniknews.com/20220301/tunc-soyer-zeytin-agaclarina-maden-ocagi-hanceri-saplamak-gelecegimize-ihanettir-1054347919.html
Tunç Soyer: Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir
Tunç Soyer: Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. "Zeytin... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T23:31+0300
2022-03-01T23:31+0300
türkiye
tunç soyer
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
zeytin ağacı
resmi gazete
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülecek olan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, 'sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilme'” şartıyla zeytinlik alanlar maden faaliyetlerinde kullanılabilecek.Karar sosyal medya hesabından tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:'Yürütmeyi durdurma davası açacağız'“Bakanlığın bugün yayınladığı vicdanları yaralayan yönetmelik ile zeytinliklerimiz madenciliğe açıldı. Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım.”Yönetmeliğin tamamı21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tamamı şöyle:“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”
https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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tunç soyer, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, zeytin ağacı, resmi gazete

Tunç Soyer: Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir

23:31 01.03.2022
© AAzeytin ağacı
zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi. "Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir" diyen Soyer, yürütmeyi durdurma davası açacaklarını duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülecek olan ‘Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğe göre, 'sonrasında rehabilite edilip eski haline getirilme'” şartıyla zeytinlik alanlar maden faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Doğal zeytin üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
TÜRKİYE
Resmi Gazete: Faaliyet sonrası 'rehabilite' şartıyla zeytinlik alanda maden çalışması yürütülebilir
02:43
Karar sosyal medya hesabından tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

'Yürütmeyi durdurma davası açacağız'

“Bakanlığın bugün yayınladığı vicdanları yaralayan yönetmelik ile zeytinliklerimiz madenciliğe açıldı. Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Yönetmeliğin tamamı

21/9/2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin tamamı şöyle:
“Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir.
Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”
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