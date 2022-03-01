https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-en-buyuk-maden-rezervi-bulundu--1054325660.html
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T12:13+0300
2022-03-01T12:13+0300
2022-03-01T12:13+0300
ekonomi
türkiye
maden
rezerv
elazığ
halk
sanayi
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Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye'nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler bölge halkını heyecanlandırdı.'Bu saha, cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır'Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu.Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye'nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, "Tabi ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html
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türkiye, maden, rezerv, elazığ, halk, sanayi
Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Değerlendirmelere göre bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin miyarlarca dolar olduğu belirtildi.
Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye'nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler bölge halkını heyecanlandırdı.
'Bu saha, cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır'
Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu.
Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye'nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.
Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, "Tabi ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer" diye konuştu.