https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-en-buyuk-maden-rezervi-bulundu--1054325660.html

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulundu

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T12:13+0300

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ekonomi

türkiye

maden

rezerv

elazığ

halk

sanayi

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Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren MTA önemli maden rezervlerine ulaştı. Ülkeye katkısının oldukça yüksek olması beklenilen rezervler Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde bulundu.Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi sahasının olduğu bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş savaşında Türkiye'nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler bölge halkını heyecanlandırdı.'Bu saha, cumhuriyet tarihinin en büyük bakır rezervi sahasıdır'Madende bulunan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan ilçe sakinlerinden Ramazan Sekmen, “Özel işletmeler sadece üstte kalan pasaları alarak maden rezervlerini aramayarak ilçemizi tarihe gömdüler ama tam ilçemiz bitme noktasına gelince MTA ve Türkiye Petrollerinin bir yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda ilçemizde yüzyıllardır Türkiye cumhuriyetinin en büyük bakır maden rezervi bulundu.Bu da bizi ve ilçemizi çok mutlu etti. Şuana kadar bu saha Türkiye cumhuriyeti tarihinde bulunan en büyük bakır rezervi sahasıdır. Bulunan maden rezervlerinin ülkemize katkısı çok olacaktır. Şu anda 20-30 milyar dolar rezervden bahsediliyor bu otomatikman Türkiye'nin cari dış borcuna katkıda bulunmaktadır” dedi.Bulunan rezervler için mutlu olduğunu belirten Murat Demir, "Tabi ki ülkemiz ve memleketimiz adına gurur verici bir durum. Bulunan maden sadece sırf bakır değil. Bu bölge yıllardır bakır sektöründe en gözde yerlerinden biri. İstihdam potansiyeli artar. İnşallah tez zamanda faaliyete girer" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220301/resmi-gazete-faaliyet-sonrasi-rehabilite-sartiyla-zeytinlik-alanda-maden-calismasi-yurutulebilir-1054315419.html

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türkiye, maden, rezerv, elazığ, halk, sanayi