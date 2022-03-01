Uzmanlara göre Rusya’yı operasyona zorlayan temel etken NATO’nun saldırgan tutumla genişlemesi oldu

Operasyon öncesinde Batı medyası tarafından Rusya’nın ordusunu durduk yere sınıra yığdığı gibi bir imaj yaratıldı. Bunun öncesindeki yıllarda NATO tatbikat bahanesiyle Baltıklardan Karadeniz’e kadar Rusya sınırlarına çok büyük miktarda asker gönderdi. Bu tatbikatlar Rusya’yı tehdit ediyordu. Rusya’nın operasyonundan önce Ukrayna ordusu ağır top atışları ile Donbass’a saldırılar başlatmıştı. Rusya da uzun bir süre NATO’nun bu hamlelerine karşı diplomasiyi yürütmek istedi. Fakat hiçbir şekilde Rusya’ya yazılı olarak Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO’ya üye yapılmayacağına dair bir güvence verilmedi. Bunun yanı sıra Polonya, Romanya, Yunanistan ve Baltık ülkelerine ağır füze sistemleri yerleştirildi. Polonya’daki füze sistemi yerleştirilirken ABD’liler bunu İran’a karşı koyduğuna dair komik bir gerekçe öne sürdüler. Rusya’yı kuşatma şeklinde gerçekleşen NATO genişlemesi en son Ukrayna’da Rusya’nın kabul edemeyeceği bir noktaya geldi. Eğer Ukrayna NATO üyesi olsa Moskova’ya çok yakın bir mesafede füze tehdidi altında olacaktı. Bunların sonucunda böyle bir operasyona başlamak zorunda kaldı. Minsk sürecinin işletilmesi de Ukrayna yönetimi tarafından engellendi.