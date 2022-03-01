https://tr.sputniknews.com/20220301/valnevanin-gelistirdigi-kovid-asisina-ilk-acil-kullanim-onayini-bahreyn-verdi-1054335323.html

Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayını Bahreyn verdi

Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayını Bahreyn verdi

Fransa-Avusturya ortaklığındaki biyoteknoloji şirketi Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayı geldi. Avrupa'da Kovid-19'a karşı tüm... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:16+0300

2022-03-01T16:16+0300

2022-03-01T16:25+0300

koronavirüs

valneva

aşı

fransa

fransız

şirket

bahreyn

avrupa

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Valneva, Kovid-19'a karşı geliştirdiği VLA2001 aşısına Bahreyn'in acil kullanım yetkisi verdiğini duyurdu.Bahreyn'in Aralık 2021'de bir milyon dozluk ön alım anlaşması imzaladığı Fransız şirketi, acil kullanım yetkisinin çıkmasının ardından, küçük Körfez krallığına VLA2001 aşısının ilk sevkiyatlarını mart ayının sonunda teslim etmeyi umuyor.Valneva CEO'su Thomas Lingelbach, "Bahreyn'de onaylanan tek 'çift adjuvanlı, inaktive edilmiş' Kovid aşısı olan VLA2001, Bahreyn nüfusu ve tıp camiasına farklılaştırılmış bir aşı seçeneği sunacak" dedi.Avrupa'da tasarlanıp imal edilen VLA2001, geleneksel aşı teknolojisi olan virüsün inaktive edilmesine dayanıyor. Avrupa Birliği'nden (AB) mart ayı sonu için şartlı onay tavsiyesi alan ve düzenleyici değerlendirmeler için bir soru listesi gönderilen Fransız şirket, VLA2001 aşısının Avrupa'ya tedarikine başlamaya hazırlanıyor.

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valneva, aşı, fransa, fransız, şirket, bahreyn, avrupa