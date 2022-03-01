https://tr.sputniknews.com/20220301/valnevanin-gelistirdigi-kovid-asisina-ilk-acil-kullanim-onayini-bahreyn-verdi-1054335323.html
Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayını Bahreyn verdi
Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayını Bahreyn verdi
Fransa-Avusturya ortaklığındaki biyoteknoloji şirketi Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayı geldi. Avrupa'da Kovid-19'a karşı tüm... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:16+0300
2022-03-01T16:16+0300
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koronavirüs
valneva
aşı
fransa
fransız
şirket
bahreyn
avrupa
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Valneva, Kovid-19'a karşı geliştirdiği VLA2001 aşısına Bahreyn'in acil kullanım yetkisi verdiğini duyurdu.Bahreyn'in Aralık 2021'de bir milyon dozluk ön alım anlaşması imzaladığı Fransız şirketi, acil kullanım yetkisinin çıkmasının ardından, küçük Körfez krallığına VLA2001 aşısının ilk sevkiyatlarını mart ayının sonunda teslim etmeyi umuyor.Valneva CEO'su Thomas Lingelbach, "Bahreyn'de onaylanan tek 'çift adjuvanlı, inaktive edilmiş' Kovid aşısı olan VLA2001, Bahreyn nüfusu ve tıp camiasına farklılaştırılmış bir aşı seçeneği sunacak" dedi.Avrupa'da tasarlanıp imal edilen VLA2001, geleneksel aşı teknolojisi olan virüsün inaktive edilmesine dayanıyor. Avrupa Birliği'nden (AB) mart ayı sonu için şartlı onay tavsiyesi alan ve düzenleyici değerlendirmeler için bir soru listesi gönderilen Fransız şirket, VLA2001 aşısının Avrupa'ya tedarikine başlamaya hazırlanıyor.
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Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayını Bahreyn verdi
16:16 01.03.2022 (güncellendi: 16:25 01.03.2022) Abone ol
Fransa-Avusturya ortaklığındaki biyoteknoloji şirketi Valneva'nın geliştirdiği Kovid aşısına ilk acil kullanım onayı geldi. Avrupa'da Kovid-19'a karşı tüm virüs, inaktive, adjuvanlı (bağışıklık yanıtının artırılmasına yardımcı olan maddeler ekli) tek aşı konumunda olan VLA2001, Bahreyn'den acil kullanım yetkisi aldı.
Valneva, Kovid-19'a karşı geliştirdiği VLA2001 aşısına Bahreyn'in acil kullanım yetkisi verdiğini duyurdu.
Bahreyn'in Aralık 2021'de bir milyon dozluk ön alım anlaşması imzaladığı Fransız şirketi, acil kullanım yetkisinin çıkmasının ardından, küçük Körfez krallığına VLA2001 aşısının ilk sevkiyatlarını mart ayının sonunda teslim etmeyi umuyor.
Valneva CEO'su Thomas Lingelbach, "Bahreyn'de onaylanan tek 'çift adjuvanlı, inaktive edilmiş' Kovid aşısı olan VLA2001, Bahreyn nüfusu ve tıp camiasına farklılaştırılmış bir aşı seçeneği sunacak" dedi.
Avrupa'da tasarlanıp imal edilen VLA2001, geleneksel aşı teknolojisi olan virüsün inaktive edilmesine dayanıyor.
Avrupa Birliği'nden (AB) mart ayı sonu için şartlı onay tavsiyesi alan ve düzenleyici değerlendirmeler için bir soru listesi gönderilen Fransız şirket, VLA2001 aşısının Avrupa'ya tedarikine başlamaya hazırlanıyor.