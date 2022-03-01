https://tr.sputniknews.com/20220301/vanda-dere-yatagina-gizlenmis-116-gocmen-yakalandi-1054320405.html
Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 116 göçmen dere yatağında saklanmış halde bulundu. 2 şüpheli göçmen... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:10+0300
2022-03-01T10:10+0300
2022-03-01T10:10+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
van
afganistan
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Van'da, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, van, afganistan
Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 116 göçmen dere yatağında saklanmış halde bulundu. 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından tutuklandı.
Van'da, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.