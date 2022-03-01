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Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 116 göçmen dere yatağında saklanmış halde bulundu. 2 şüpheli göçmen... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
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kaçak göçmen
göçmen krizi
van
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Van'da, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, van, afganistan

Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı

10:10 01.03.2022
© DHAVan'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı
Van'da dere yatağına gizlenmiş 116 göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© DHA
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 116 göçmen dere yatağında saklanmış halde bulundu. 2 şüpheli göçmen kaçakçılığından tutuklandı.
Van'da, İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İpekyolu'nda dere yatağına gizlenmiş Afganistan uyruklu 116 göçmen yakaladı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzerine İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bu arada organizatör oldukları belirlenen 2 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
TÜRKİYE
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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