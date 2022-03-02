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18 özel sağlık kuruluşuna 58 milyon lira para cezası
18 özel sağlık kuruluşuna 58 milyon lira para cezası
Rekabet Kurumu'nun bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek, yapılan centilmenlik... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T20:08+0300
2022-03-02T20:08+0300
türkiye
rekabet kurulu
sağlık
özel hastane
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Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bugün ise Kurumun resmi internet sitesinde soruşturmanın sonuçlandığı duyuruldu. Karara göre, Samsun ve Bursa’da faaliyet gösteren bazı özel sağlık kuruluşlarının, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat getirildi.Bu kapsamda, söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal ettiği sonuçlandı. Bu nedenle Kurul tarafından, ihlal gerçekleştirdiği tespit edilen teşebbüslere toplam 57 milyon 958 bin 835 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.
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rekabet kurulu, sağlık, özel hastane

18 özel sağlık kuruluşuna 58 milyon lira para cezası

20:08 02.03.2022
© DHAYatağa bağımlı hasta - evde sağlık hizmeti
Yatağa bağımlı hasta - evde sağlık hizmeti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Rekabet Kurumu'nun bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek, yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemelerine ilişkin yürüttüğü soruşturma sonuçlandı. 18 özel sağlık kuruluşuna 57 milyon 958 bin 835 lira para idari para cezası verildi.
Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Bugün ise Kurumun resmi internet sitesinde soruşturmanın sonuçlandığı duyuruldu.
Karara göre, Samsun ve Bursa’da faaliyet gösteren bazı özel sağlık kuruluşlarının, serbest hekimlere yönelik ameliyathane kullandırma hizmetlerinde danışıklı fiyat tespit ettiğine, bypass, stent ve anjiyo gibi bazı operasyonlara ve rapor onaylarına yönelik hizmetlerde fiyat tespitinde bulunduğuna, birbirlerinden hekim transfer etmemeye yönelik centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiğine, çalışanların maaş zam oranlarının asgari ve azami oranını belirleyerek iş gücü piyasalarındaki rekabeti kısıtladığına kanaat getirildi.

Bu kapsamda, söz konusu eylemlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal ettiği sonuçlandı. Bu nedenle Kurul tarafından, ihlal gerçekleştirdiği tespit edilen teşebbüslere toplam 57 milyon 958 bin 835 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.
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