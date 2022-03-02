https://tr.sputniknews.com/20220302/2011-2021-yillari-arasinda-zirhli-araclardan-kaynakli-22-cocuk-yasamini-yitirdi-1054367477.html

'2011-2021 yılları arasında, zırhlı araçlardan kaynaklı 22 çocuk yaşamını yitirdi'

'2011-2021 yılları arasında, zırhlı araçlardan kaynaklı 22 çocuk yaşamını yitirdi'

Diyarbakır Barosu’nun hazırladığı ‘Zırhlı Araç, Mayın ve Çatışma-Savaş Atıkları Kaynaklı Çocuk Hakkı İhlalleri’ raporuna göre zırhlı araç çarpması sonucu 22... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:09+0300

2022-03-02T14:09+0300

2022-03-02T14:13+0300

görüş

özel

çocuk ölümü

zırhlı araç

diyarbakır barosu

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Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuklara yönelik hak ihlalleri ile ilgili hazırladığı raporu paylaştı.‘Zırhlı Araç, Mayın ve Çatışma-Savaş Atıkları Kaynaklı Çocuk Hakkı İhlalleri’ adıyla paylaşılan ve 2011-2021 tarih aralığındaki güncel istatistiki verileri kapsayan rapor, hem çözüm sürecinden önceki dönemler hem de çözüm sürecinden sonraki dönem ile OHAL süreci ve sonrasında yaşananları kapsıyor.Basın kaynaklarının kronolojik olarak taranması ve karşılaştırılması yoluyla elde edilen veriler, bazı olayların basına yansımamış olma ihtimali nedeniyle ‘en az’ olacak şekilde değerlendiriliyor.Rapor, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren’in de katıldığı basın toplantısı ile açıklandı.‘Şehirlerde yaşayan çocukların sınırlı olan sosyal yaşam alanlarında zırhlı araçlar var’Raporda, 2011-2022 yılları arasında 22 çocuğun zırhlı araç çarpması sonucu yaşamını yitirdiği, 27 çocuğun da yaralandığı belirtiliyor. Raporda, yaşanan ölüm ve yaralanmalar ile ilgili şöyle denildi:‘Mayın ve çatışma-savaş atığı: 45 çocuk yaşamını yitirdi, 135 çocuk yaralandı’Raporda, mayın ve çatışma-savaş atıkları nedeniyle 2011-2021 tarihleri arasında 45 çocuğun yaşamını yitirdiği, 135 çocuğun da yaralandığı belirtiliyor.“Mayınlı bölgeler ve çatışma-savaş atıklarının bulunduğu diğer alanlar, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşama, gelişme ve oyun oynama haklarının önündeki en büyük engellerden biridir” ifadelerinin yer aldığı raporda “Çocukların sağlıklı bir şekilde gelişimi için gerekli olan ‘oyun’ faaliyeti sırasında mayınlar ve çatışma-savaş atıkları yüzünden çocukların yaşam hakkı ihlal edilmekte veya çocuklar kalıcı olarak sakatlanmaktadır. Çevre, gelişme ve yaşam hakkı devletlerin çocuklara dönük hem pozitif hem de negatif yükümlülüğü altında olan haklardır. Genellikle kırsalda yaşayan çocukların yaşam alanlarının mayınlı bölgelerle iç içe olması ve bu bölgelerin mayından temizlenmemesi nedeniyle bu hakların bizzat devletlerin eliyle ihlal edildiği görülmektedir. Sınırları içerisinde en az 900 bine yakın gömülü mayın bulunan ve yine çocukların yaşam alanlarında çatışma-savaş atıkları barındıran Türkiye'de devlet, pozitif ve negatif yükümlülüklerine riayet etmemektedir” denildi.‘Zırhlı araçların şehir içi kullanımı yasaklanmalı’Raporda yer alan bazı öneriler şöyle:

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2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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özel, çocuk ölümü, zırhlı araç, diyarbakır barosu