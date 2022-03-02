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3.5 kilometrelik yola 100 lira isteyen taksiciye ceza kesildi
3.5 kilometrelik yola 100 lira isteyen taksiciye ceza kesildi
Eminönü'nde sivil trafik polisleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde yolcu seçen, taksimetre açmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T13:34+0300
2022-03-02T13:34+0300
türkiye
istanbul
taksi
denetim
para cezası
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eminönü’nde taksilere denetim yaptı. Denetimde, taksiler uygulama noktasına çekilerek evrakları kontrol edildi. Eksik evrakları bulunan ve yolcu seçtiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.Yolcu seçen 2 taksi şoförüne bin 823 TL, belediye ruhsatı olmayan 1 şoföre bin 823 TL ve emniyet kemeri takmayan 4 şoföre 196 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen sürücülerin 10 gün araçları bağlandı.Emniyet kemeri takmayan bir taksici, "Trafik akmıyor. İş güç yok. Bir de emniyet kemerinden ceza yedim. Trafik var diye takmadım. Ticari taksi sürekli indi-bindi yapıyorum. Nasıl takayım bu trafikte" diye konuştu.Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği öğrenilen taksi şoförü, "Taksimetreyi açtım. 50 metre ileriden bindi zaten. Pazarlık yapmadım. Taksimetrem hep açıktı. Az ileriden bindi zaten" dedi. Turist ise polisler tarafından başka bir taksiye bindirildi.
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istanbul, taksi, denetim, para cezası

3.5 kilometrelik yola 100 lira isteyen taksiciye ceza kesildi

13:34 02.03.2022
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
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Eminönü'nde sivil trafik polisleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde yolcu seçen, taksimetre açmayan ve eksik evrakları bulunan sürücülere ceza kesildi. Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği belirtilen taksiciye de ceza kesildi. Turist ise başka bir taksiye bindirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri Eminönü’nde taksilere denetim yaptı. Denetimde, taksiler uygulama noktasına çekilerek evrakları kontrol edildi. Eksik evrakları bulunan ve yolcu seçtiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Yolcu seçen 2 taksi şoförüne bin 823 TL, belediye ruhsatı olmayan 1 şoföre bin 823 TL ve emniyet kemeri takmayan 4 şoföre 196 TL para cezası kesildi. Yolcu seçen sürücülerin 10 gün araçları bağlandı.
Emniyet kemeri takmayan bir taksici, "Trafik akmıyor. İş güç yok. Bir de emniyet kemerinden ceza yedim. Trafik var diye takmadım. Ticari taksi sürekli indi-bindi yapıyorum. Nasıl takayım bu trafikte" diye konuştu.
Sirkeci'den Galata'ya gitmek için turistten 100 lira istediği öğrenilen taksi şoförü, "Taksimetreyi açtım. 50 metre ileriden bindi zaten. Pazarlık yapmadım. Taksimetrem hep açıktı. Az ileriden bindi zaten" dedi. Turist ise polisler tarafından başka bir taksiye bindirildi.
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