https://tr.sputniknews.com/20220302/5-il-icin-turuncu-29-il-icin-sari-uyari-kar-geliyor-1054352182.html
5 il için 'turuncu' 29 il için 'sarı' uyarı: Kar geliyor
5 il için 'turuncu' 29 il için 'sarı' uyarı: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu`da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bazı illerde yoğun... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T07:41+0300
2022-03-02T07:41+0300
2022-03-02T07:41+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
kar
yağmur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053084635_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_eed75ab6a9d99620ec14f0db28f0f9d3.jpg
Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. 5 il için 'turuncu' 29 il için ise 'sarı' uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerinden itibaren Marmara dahil diğer tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.Sarı ve turuncu uyarı yapılan illerKuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için 'sarı' uyarı yapıldı.Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için 'sarı' uyarı yapıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053084635_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_51a79eb2600931ed0338e514b4b18a85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hava durumu, istanbul hava durumu, kar, yağmur
5 il için 'turuncu' 29 il için 'sarı' uyarı: Kar geliyor
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün yayınladığı hava durumu raporuna göre, İç Anadolu ve Doğu Anadolu`da kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bazı illerde yoğun kar görülecek.
Meteoroloji'den yayımlanan hava durumu raporuna göre ülke genelinde sağanak yağmur ve kar yağışı etkisini gösterecek. 5 il için 'turuncu' 29 il için ise 'sarı' uyarıda bulunuldu. Akşam saatlerinden itibaren Marmara dahil diğer tüm bölgelerde kar yağışı etkili olacak.
Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
Sarı ve turuncu uyarı yapılan iller
Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için 'sarı' uyarı yapıldı.
Kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen, Adana, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için 'turuncu', yoğun kar yağışı beklenen Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Hakkari, Isparta, Kırşehir Konya, Muğla, Muş, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Şırnak, kuvvetli rüzgar ve sağanak beklenen Mersin, zirai don beklenen Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, kuvvetli rüzgar beklenen Niğde, Sivas, Karaman, Kayseri, için 'sarı' uyarı yapıldı.