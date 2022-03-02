Türkiye
SON DAKİKA| 'Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı binada yapılacak'
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220302/5-kiloluk-aycicegi-yagi-mutfak-tupu-ve-tabanca-calan-hirsizlar-tutuklandi-1054375769.html
5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı
5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı
Ordu’da meydana gelen hırsızlık olayında çeşitli malzemelerin yanı sıra 5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T17:05+0300
2022-03-02T17:05+0300
türkiye
hırsız
ordu
tüp
ayçiçek yağı
tabanca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054375695_190:0:1066:493_1920x0_80_0_0_8c471458b78e2ab4e94d4c40de00cc4b.jpg
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, Kumru İlçesi Yemişken Mahallesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Ordu İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Ö.A. e F.D. isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyon neticesinde şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet motorlu testere, 1 adet daire testere, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet büyük mutfak tüpü ve 5 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/apartman-sakinlerini-biktirdi-fotografinin-oldugu-hirsiz-var-afislerini-yirtti-1054148860.html
türkiye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054375695_409:0:1066:493_1920x0_80_0_0_6efd3ff0dd312dfc4406c9a42c9efb18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, ordu, tüp, ayçiçek yağı, tabanca

5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı

17:05 02.03.2022
© İHA / METİN AKYÜREK5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı
5 kiloluk ayçiçeği yağı, mutfak tüpü ve tabanca çalan hırsızlar tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA / METİN AKYÜREK
Abone olGoogle news
Ordu’da meydana gelen hırsızlık olayında çeşitli malzemelerin yanı sıra 5 kiloluk ayçiçeği yağı çalan 2 genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, Kumru İlçesi Yemişken Mahallesinde meydana gelen 8 ayrı evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Ordu İl Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.
Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarından oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Ö.A. e F.D. isimli şahısların olayların şüphelisi olduğu belirlendi.
Şüphelilerin yakalanması ve suça konu hırsızlık malzemelerinin ele geçirilmesi maksadıyla yapılan operasyon neticesinde şüpheliler hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde, araçlarında, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet matkap, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet motorlu testere, 1 adet daire testere, 1 adet elektrikli süpürge, 1 adet büyük mutfak tüpü ve 5 kilogram ayçiçek yağı ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
Apartman sakinlerini bıktırdı; fotoğrafının olduğu hırsız var afişlerini yırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
TÜRKİYE
Apartman sakinlerini bıktırdı: Fotoğrafının olduğu 'hırsız var' afişlerini yırttı
23 Şubat, 10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала