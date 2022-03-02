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55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı
55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı
İzmir'den 2 kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı. Göçmenleri arazide bırakan 2 insan kaçakçısı... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T16:27+0300
2022-03-02T16:27+0300
türkiye
göçmen
büyükçekmece
yunanistan
afgan
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İstanbul Büyükçekmece'de Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü. 2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı.Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
türkiye
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göçmen, büyükçekmece, yunanistan, afgan

55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı

16:27 02.03.2022
© DHA55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı
55 Afgan göçmen, 'Burası Yunanistan' denilerek, Büyükçekmece'ye bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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İzmir'den 2 kamyona bindirilen 55 Afgan göçmen, Büyükçekmece'de "Burası Yunanistan" denilerek, bırakıldı. Göçmenleri arazide bırakan 2 insan kaçakçısı yakalandı.
İstanbul Büyükçekmece'de Çakmaklı mevkiinde öğle saatlerinde devriye gezen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, arazide 2 kamyonun park halinde olduğunu fark etti.
Kaçak döküm yapıldığından şüphelenen ekipler, kamyonun yanına yaklaşınca içinde çok sayıda insan olduğunu gördü. 2 kamyondan 55 Afgan göçmen çıktı.
Göçmenlerin İzmir'den geldikleri öğrenildi. Polis göçmenleri araziye bırakan 2 insan kaçakçısını kısa sürede yakaladı. A.E. ve M.İ. isimli şüphelilerin, göçmenlere "Burası Yunanistan" diyerek arazide bıraktıkları belirlendi.

Afgan göçmenler ve 2 şüpheli otobüsle, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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