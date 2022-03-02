Akşener: Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?

Sayın Erdoğan, bizler teksir kağıdından, sarı defterlerle okuduk, bu mevkilere kadar geldik. Her birimiz, teksir kağıdı nedir, elbette biliriz. Peki sen kuşe kağıtla okumana rağmen; okuduğun okulun, hiçbir faydasını görememek nedir, bilir misin? Sınavlardan, yüksek puanlar almana rağmen; mülakatta, hakkının yenmesinin acısı nedir, bilir misin? Bin bir emekle okulunu bitirip, atanamamak nedir, bilir misin? Bırak cumhurbaşkanı olmayı, devlet memuru olmayı bile, hayal edememek nedir, bilir misin? Üniversiteden mezun olup, annenden babandan harçlık almaya, zincir markette kasiyerliğe, motokuryeliğe mahkum olmak nedir, bilir misin?