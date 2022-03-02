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Akşener: Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?
Akşener: Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?" dedi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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Akşener: Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?

10:40 02.03.2022 (güncellendi: 10:48 02.03.2022)
© Meral Akşener/TwitterMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Meral Akşener/Twitter
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Sayın Erdoğan, üniversite mezunu olup markette kasiyerliğe mahkum olmak nedir bilir misin?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Sayın Erdoğan, bizler teksir kağıdından, sarı defterlerle okuduk, bu mevkilere kadar geldik. Her birimiz, teksir kağıdı nedir, elbette biliriz. Peki sen kuşe kağıtla okumana rağmen; okuduğun okulun, hiçbir faydasını görememek nedir, bilir misin? Sınavlardan, yüksek puanlar almana rağmen; mülakatta, hakkının yenmesinin acısı nedir, bilir misin? Bin bir emekle okulunu bitirip, atanamamak nedir, bilir misin? Bırak cumhurbaşkanı olmayı, devlet memuru olmayı bile, hayal edememek nedir, bilir misin? Üniversiteden mezun olup, annenden babandan harçlık almaya, zincir markette kasiyerliğe, motokuryeliğe mahkum olmak nedir, bilir misin?
'Zampiyonlar Ligi'ne çevirdikleri memleketimizde sadece bir yılda patlıcanın fiyatı yüzde 166, patatesin fiyatı yüzde 123, salatalığın fiyatı yüzde 111 artmış.
Karadeniz’de gaz bulan Sayın Erdoğan, nedense santrallere gaz bulamıyor. Bu da yetmezmiş gibi BOTAŞ da, özel tedarikçilerin doğal gaz ithal etmesine engel oluyor.
Neden? Çünkü yandaşa ihale etmeyi bekliyor.
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