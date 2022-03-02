https://tr.sputniknews.com/20220302/almanya-turkiyeyi-kovid-19-salgininda-yuksek-riskli-bolgeler-listesinden-cikariyor-1054358995.html

Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor

Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle 'yüksek riskli bölge' ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T11:59+0300

2022-03-02T11:59+0300

2022-03-02T12:13+0300

koronavirüs

almanya

türkiye

yüksek risk

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Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke 'yüksek riskli bölge' kapsamından çıkartıldı.RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

https://tr.sputniknews.com/20220208/almanyada-hukumetin-kovid-19-asisini-zorunlu-hale-getirme-plani-protesto-edildi-1053583014.html

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almanya, türkiye, yüksek risk