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Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:01+0300
2022-03-02T15:01+0300
spor
türkiye
amatör lig
futbol
hakem
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Zonguldak 1. Amatör Ligi Merkez B Grubu'nda yer alan Karamanspor ile Zonguldak Gençlikspor, Fener Sahası'nda karşılaştı.Karamansporlu futbolcular, aleyhlerine kararlar verildiği gerekçesiyle hakemleri protesto etmek amacıyla başlama düdüğünün çalınmasının ardından 30 saniye boyunca elleriyle gözlerini kapatarak topa dokunmadı.Karşı takımın oyuncuları da 30 saniye boyunca karşılaşmaya devam etmeyerek fair play örneği gösterdi.Öte yandan, Karamansporlu futbolcuların geçen hafta oynanan Maden İşçileri Topbaşıspor maçında da aynı tepkiyi gösterdikleri, sonraki haftalarda da protestoyu sürdürecekleri belirtildi.
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türkiye, amatör lig, futbol, hakem, protesto

Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

15:01 02.03.2022
© İHAAmatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti
Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA
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Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti.
Zonguldak 1. Amatör Ligi Merkez B Grubu'nda yer alan Karamanspor ile Zonguldak Gençlikspor, Fener Sahası'nda karşılaştı.
Karamansporlu futbolcular, aleyhlerine kararlar verildiği gerekçesiyle hakemleri protesto etmek amacıyla başlama düdüğünün çalınmasının ardından 30 saniye boyunca elleriyle gözlerini kapatarak topa dokunmadı.
Karşı takımın oyuncuları da 30 saniye boyunca karşılaşmaya devam etmeyerek fair play örneği gösterdi.
Öte yandan, Karamansporlu futbolcuların geçen hafta oynanan Maden İşçileri Topbaşıspor maçında da aynı tepkiyi gösterdikleri, sonraki haftalarda da protestoyu sürdürecekleri belirtildi.
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