https://tr.sputniknews.com/20220302/amator-lig-futbolculari-elleriyle-gozlerini-kapatarak-hakemleri-protesto-etti-1054370335.html

Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

Amatör lig futbolcuları elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Karamansporlu futbolcular, elleriyle gözlerini kapatarak hakemleri protesto etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T15:01+0300

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spor

türkiye

amatör lig

futbol

hakem

protesto

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Zonguldak 1. Amatör Ligi Merkez B Grubu'nda yer alan Karamanspor ile Zonguldak Gençlikspor, Fener Sahası'nda karşılaştı.Karamansporlu futbolcular, aleyhlerine kararlar verildiği gerekçesiyle hakemleri protesto etmek amacıyla başlama düdüğünün çalınmasının ardından 30 saniye boyunca elleriyle gözlerini kapatarak topa dokunmadı.Karşı takımın oyuncuları da 30 saniye boyunca karşılaşmaya devam etmeyerek fair play örneği gösterdi.Öte yandan, Karamansporlu futbolcuların geçen hafta oynanan Maden İşçileri Topbaşıspor maçında da aynı tepkiyi gösterdikleri, sonraki haftalarda da protestoyu sürdürecekleri belirtildi.

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türkiye, amatör lig, futbol, hakem, protesto