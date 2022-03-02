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Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Trabzon'da 76 yaşında hayatını kaybeden babası Cemil Velioğlu'nun cenazesinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki İlker Velioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:58+0300
2022-03-02T14:58+0300
koronavirüs
baba
ölüm
kalp krizi
cenaze
trabzon
beşikdüzü
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Beşikdüzü ilçesinde Kovid-19’a yakalanan Cemil Velioğlu, tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü hayatını kaybetti. Samsun’da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu İlker Velioğlu da haberi alınca memleketine geldi.Geçen pazartesi günü babasının Çakmak Camisi’nde kılınan cenaze namazı sırasında İlker Velioğlu, bir anda yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Velioğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Velioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Velioğlu, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında babasının yanında toprağa verildi.İlker Velioğlu’nun kardeşi Arzu Velioğlu, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Ağabeyim de cenazede kalp krizi geçirdi, onu da kaybettik. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. İki ay önce koronavirüsü hafif şekilde, evde geçirmişti. Aşılarını yaptırmıştı. İyiydi, sadece başım ağrıyor demişti” dedi.
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baba, ölüm, kalp krizi, cenaze, trabzon, beşikdüzü

Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

14:58 02.03.2022
© DHABabasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Trabzon'da 76 yaşında hayatını kaybeden babası Cemil Velioğlu'nun cenazesinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki İlker Velioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ve oğlu bir gün arayla yan yana defnedildi.
Beşikdüzü ilçesinde Kovid-19’a yakalanan Cemil Velioğlu, tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü hayatını kaybetti. Samsun’da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu İlker Velioğlu da haberi alınca memleketine geldi.
Geçen pazartesi günü babasının Çakmak Camisi’nde kılınan cenaze namazı sırasında İlker Velioğlu, bir anda yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Velioğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Velioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Velioğlu, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında babasının yanında toprağa verildi.
İlker Velioğlu’nun kardeşi Arzu Velioğlu, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Ağabeyim de cenazede kalp krizi geçirdi, onu da kaybettik. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. İki ay önce koronavirüsü hafif şekilde, evde geçirmişti. Aşılarını yaptırmıştı. İyiydi, sadece başım ağrıyor demişti” dedi.
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