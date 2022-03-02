https://tr.sputniknews.com/20220302/babasinin-cenazesinde-kalp-krizi-gecirdi-hastanede-oldu-1054370151.html

Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Trabzon'da 76 yaşında hayatını kaybeden babası Cemil Velioğlu'nun cenazesinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki İlker Velioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:58+0300

2022-03-02T14:58+0300

2022-03-02T14:58+0300

koronavirüs

baba

ölüm

kalp krizi

cenaze

trabzon

beşikdüzü

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Beşikdüzü ilçesinde Kovid-19’a yakalanan Cemil Velioğlu, tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü hayatını kaybetti. Samsun’da özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu İlker Velioğlu da haberi alınca memleketine geldi.Geçen pazartesi günü babasının Çakmak Camisi’nde kılınan cenaze namazı sırasında İlker Velioğlu, bir anda yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Velioğlu’nun kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan Velioğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Velioğlu, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında babasının yanında toprağa verildi.İlker Velioğlu’nun kardeşi Arzu Velioğlu, babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, “Ağabeyim de cenazede kalp krizi geçirdi, onu da kaybettik. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. İki ay önce koronavirüsü hafif şekilde, evde geçirmişti. Aşılarını yaptırmıştı. İyiydi, sadece başım ağrıyor demişti” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220225/22-yasindaki-kayip-genc-olu-bulundu-1054225404.html

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baba, ölüm, kalp krizi, cenaze, trabzon, beşikdüzü