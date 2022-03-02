https://tr.sputniknews.com/20220302/bakan-koca-yapacagimiz-basin-aciklamasinda-maske-konusunu-ve-baska-pek-cok-konuyuyu-ele-alacagiz-1054359105.html
Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız
Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:02+0300
2022-03-02T12:02+0300
2022-03-02T12:02+0300
koronavirüs
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
maske
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, maske
Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.