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Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız
Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:02+0300
2022-03-02T12:02+0300
koronavirüs
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
maske
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, maske

Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız

12:02 02.03.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.
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