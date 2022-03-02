https://tr.sputniknews.com/20220302/bakan-koca-yapacagimiz-basin-aciklamasinda-maske-konusunu-ve-baska-pek-cok-konuyuyu-ele-alacagiz-1054359105.html

Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız

Bakan Koca: Yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu ve başka pek çok konuyuyu ele alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18'de yapacakları basın toplantısına ilişkin olarak bilgi verdi. Bakan Koca, "Yapacağımız basın açıklamasında maske... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:02+0300

2022-03-02T12:02+0300

2022-03-02T12:02+0300

koronavirüs

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

maske

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Saat 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu" ifadelerine yer verdi.

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2022

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, maske