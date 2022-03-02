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https://tr.sputniknews.com/20220302/bakan-nebati-enflasyonu-kalici-olarak-tek-haneli-rakamlara-indirmeyi-hedefliyoruz-1054374205.html
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T16:15+0300
2022-03-02T16:15+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katıldı. Finansal istikrarın güçlendirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Nebati, "Fiyat istikrarını olumsuz etkileyen döviz kuru dalgalanmalarını engellemek üzere attığımız adımlar, vatandaşlarımız ve piyasalar nezdinde de olumlu karşılandı. Döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçilirken ve fiyatlamaların da makul seviyelere gerilediğini gördük" diye konuştu.Nebati, tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu dile getirerek, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi politikayı hayata geçirdiklerine işaret etti.Bakan, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonu ile enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.Bakan Nebati Rusya'nın askeri operasyonlarına yönelik değerlendirmesinde, "Henüz net resmi görmek için çok erken olmakla birlikte bu gerilimin bize başta enerji ithalatı, turizm ve ihracat alanında yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.Küresel ekonomideki toparlanmanın etkisiyle zaten artan enerji fiyatlarının daha da artışa geçtiğini söyleyen diyen Nebati, "Olayın ekonomik boyutunu tüm alanlarıyla ele alıp değerlendiriyoruz. Gerektiğinde aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.3.2 milyon yeni iş imkanıNebati, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği son iki yılda ekonominin pek çok açıdan dünyadan pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekerek, "2021'de yüzde 11 reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi ile verisi açıklanan G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke olduk. Güçlü büyüme sayesinde 2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre 3,2 milyon yeni iş imkanı oluşturduk" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220302/goldman-sachs-turkiyenin-enflasyon-tahminini-yukseltti-1054373140.html
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türkiye, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati

Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz

16:15 02.03.2022
© Twitter Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katıldı. Nebati, "enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katıldı.
Finansal istikrarın güçlendirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Nebati, "Fiyat istikrarını olumsuz etkileyen döviz kuru dalgalanmalarını engellemek üzere attığımız adımlar, vatandaşlarımız ve piyasalar nezdinde de olumlu karşılandı. Döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçilirken ve fiyatlamaların da makul seviyelere gerilediğini gördük" diye konuştu.
Nebati, tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu dile getirerek, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi politikayı hayata geçirdiklerine işaret etti.
Bakan, "Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonu ile enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" dedi.
Bakan Nebati Rusya'nın askeri operasyonlarına yönelik değerlendirmesinde, "Henüz net resmi görmek için çok erken olmakla birlikte bu gerilimin bize başta enerji ithalatı, turizm ve ihracat alanında yansımaları olacağını değerlendiriyoruz" dedi.
Küresel ekonomideki toparlanmanın etkisiyle zaten artan enerji fiyatlarının daha da artışa geçtiğini söyleyen diyen Nebati, "Olayın ekonomik boyutunu tüm alanlarıyla ele alıp değerlendiriyoruz. Gerektiğinde aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

3.2 milyon yeni iş imkanı

Nebati, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği son iki yılda ekonominin pek çok açıdan dünyadan pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekerek, "2021'de yüzde 11 reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi ile verisi açıklanan G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke olduk. Güçlü büyüme sayesinde 2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre 3,2 milyon yeni iş imkanı oluşturduk" dedi.
Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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