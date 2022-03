https://tr.sputniknews.com/20220302/basak-cengizi-samuray-kilici-ile-olduren-boz-icin-adli-tiptan-aciklama-akil-sagligi-yerinde-1054353795.html

Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Boz için adli tıptan açıklama: Akıl sağlığı yerinde

Başak Cengiz'i samuray kılıcı ile öldüren Boz için adli tıptan açıklama: Akıl sağlığı yerinde

Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde"... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde" ifadesini kullandı. Bu tespitin ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan ise nihai karar geldi. Kurul, "Yaptığı işin farkında. Ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı. Raporda, sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü öldürdüğü Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi.Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin istediği görüşün ardından kurum ilk incelemesinde Can Göktuğ Boz'un ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin tespitte bulundu. Sanığı 2 gün çeşitli testlerden geçiren Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi, ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini rapor etti. İlk inceleme raporunun ardından gözler nihai raporu verecek olan Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'na çevrildi.Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, ortaya çıkan bir diğer bilgi ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan'ın dosyaya geçen hafta bilimsel uzman mütalaası sunmasıyla ortaya çıktı. Daha önce uyuşturucu madde kullandığı için tedavi gören Can Göktuğ Boz'un olay anında ya da öncesinde uyuşturucu madde etkisi ya da kullanımının tespit edilebilmesi bakımından kan, idrar ve saç örnekleri alınmamasının önemli bir adli tıbbi eksiklik olduğu belirtildi. Boz'un akıl hastası olduğunun ortada olduğu kaydedilen mütalaada yerinin cezaevi değil, akıl hastanesi olduğu kanaati bildirildi.Ancak Adli Tıp Kurumu 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda 25 Şubat 2022 günü sanığın muayenesinin yapıldığı, Can Göktuğ Boz'un "100 gündür cezaevindeyim, bir bayanı öldürdüm. Şizofren hastası olduğum için yaptığımı düşünüyorum. Kafamın içindeki sesler tehdit etti ve sesler şeytanın sesi" dediği anlatıldı. Boz'un eskiden hobi olarak kılıç aldığı, şeytan 'suç işle' deyince kılıcını alıp suç işlediği ve çok pişman olduğunu öne sürdüğü ifade edildi. Tüm bu suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunma için ise kurul, "Yaptığı işin farkında. Çağrışımlar düzgün, amaca varıyor, ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı.

