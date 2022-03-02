Benzine 88, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi
17:01 02.03.2022 (güncellendi: 19:02 02.03.2022)
3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.
Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 15, bu yıl yüzde 40 değer kazandı.
Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.
Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) March 2, 2022
03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,88
Motorinde 1,51 TL/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16.55 TL’den 17.43 TL’ye, Ankara’da 16.65 TL’den 17.53 TL’ye, İzmir’de 16.67 TL’den 17.55 TL’ye yükselecek.
Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul’da 16.05 TL’den 17.56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16.16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.
Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul’da 16.05 TL’den 17.56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16.16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.