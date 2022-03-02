https://tr.sputniknews.com/20220302/benzine-88-motorine-1-lira-51-kurus-zam-geliyor-1054375589.html

Benzine 88, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi

Benzine 88, motorine 1 lira 51 kuruş zam geldi

3 Mart itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T17:01+0300

2022-03-02T17:01+0300

2022-03-02T19:02+0300

ekonomi

zam

motorin

benzin

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Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 15, bu yıl yüzde 40 değer kazandı.Bu durum akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; 3 Mart Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 16.55 TL’den 17.43 TL’ye, Ankara’da 16.65 TL’den 17.53 TL’ye, İzmir’de 16.67 TL’den 17.55 TL’ye yükselecek.Motorinde ise zam sonrası litre fiyatları İstanbul’da 16.05 TL’den 17.56 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 16.16 TL’den 17,67 TL’ye çıkacak.

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zam, motorin, benzin