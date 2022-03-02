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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonu| Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik
Donbass operasyonu| Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik
Rusya'nın Donbass operasyonunun 7. gününe ABD Başkanı Biden'ın ilk 'Birliğin Durumu' konuşması ve hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını duyurmasıyla... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
ukrayna
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yaptırım
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu| Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik

06:11 02.03.2022 (güncellendi: 10:23 02.03.2022)
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Rusya'nın Donbass operasyonunun 7. gününe ABD Başkanı Biden'ın ilk 'Birliğin Durumu' konuşması ve hava sahasını Rus uçaklarına kapattıklarını duyurmasıyla girildi. Büyük firmalar Rusya ile bağlantılarını kesmeyi sürdürüyor. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank da Avrupa pazarından ayrıldı. Rusya, Herson kentinin tamamının kontrolünü aldı.
Donbass operasyonunda yedinci güne girildi. Rusya'ya peş peşe yaptırım kararları gelmeye devam ediyor.
Diğer yandan, Rus ekonomisi ve medyasıyla başlayan ve bireyleri de cezalandıran yasaklara dönüşen yaptırımlar sürüyor. Apple, Nike ve Ford Rusya'daki satışlarını durdurduğu açıkladı. Aynı zamanda Rusya dışında RT ve Sputnik uygulamalarına App Store'dan artık erişilemiyor. Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin gösterimini durdurdu. Münih Filarmoni Orkestrası'nın birinci şefi Gergiev görevden alındı. Rusya Google ve Meta'ya da tepki gösterdi. Adidas, Rusya Futbol Federasyonu ile işbirliğini askıya aldı.
Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, hava sahalarını Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı. Biden, ABD birliklerin 'Rus güçleriyle çatışmaya girmeyeceğini' yineledi.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ikinci görüşmeyi bugün gerçekleştirmeleri bekleniyor.
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10:27 02.03.2022
Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'da bombalar, hava saldırıları ve füzelerle galip çıkamayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın askeri harekatına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Zelenskiy, açıklamasında ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verilmesi çağrısı yaparak, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi.
Dün Kiev’deki televizyon kulesine dün gerçekleştirilen saldırıya değinen Zelenskiy, "Rusya, tarihimizi silmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.
Ukrayna lideri, "Rusya, Ukrayna'da bombalar, hava saldırıları ve füzelerle galip çıkamayacak" ifadelerini kullandı.
10:23 02.03.2022
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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10:16 02.03.2022
10:11 02.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Herson kentinde tamamen kontrol sağladıklarını açıkladı.
Savunma Bakanlığı yetkilileri, Rusya güçlerinin denetim sağladığı Herson’da vatandaşların yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan altyapı, tesis ve ulaşım araçlarının olağan biçimde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.
Rusya savunma yetkilileri, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki televizyon kulesine dün gerçekleştirilen saldırının da Rusya’ya karşı gerçekleştirilen enformasyon saldırılarının önünü kesmek adına düzenlendiğini belirtti.
09:59 02.03.2022
WTI ham petrolün varil fiyatı 2013'ten beri ilk defa 110 doları aştı
09:57 02.03.2022
Almanya Ekonomi Bakanı: Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını durdurma ihtimaline karşı hazırlıklıyız
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını durdurması ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını öne sürerek, "Buna hazırız. Şu an kış ve yaz için bunu açıkça söyleyebilirim" dedi.
Deutschlandfunk radyosuna konuşan Habeck, önümüzdeki kış ayları için daha fazla tedbiri devreye sokacaklarını belirtti.
Habeck, "Yani, henüz gerçekleşmemiş olan en kötü durum için de önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Alman bakan, daha kötü bir senaryoda Berlin'in kömür yakıtlı elektrik santrallerini alternatif olarak kullanabileceğini de sözlerine ekledi.
09:46 02.03.2022
İsveç, Norveç ve Finlandiya'da Rus votkalarının satışı durduruldu
Devletin alkollü içki, şarap ve biranın perakende satışında tekel sahibi olduğu İsveç, Norveç ve Finlandiya, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekat kararı nedeniyle ülkede Rus votkalarının satışını durdurma yönünde karar aldı.
İsveç'in devlete ait içki mağazaları zinciri Systembolaget, tüm Rus ürünlerini ürün yelpazesinden çıkardığını ve Rus ürünlerinin tüm reklamlarını iptal ettiğini duyurdu.
Systembolaget ürün yelpazesi müdürü Ulf Sjödin, yaptığı açıklamada, "Durum istisnai ve gelişmeyi çok ciddiye alıyoruz. Karar ışığında ilgili tedarikçileri bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.
Norveçli Vinmonopolet de bu adımı takip ederek toplam satışların yüzde 4'ünü oluşturan tüm Rus içkilerinin satışını durdurdu.
TV2'nin aktardığına göre şirketin CEO'su Elisabeth Hunter, bu tedbiri 'tarihte eşi görülmemiş' olarak nitelendirdi.
Finlandiya'nın alkol tekeli Alko, Ukrayna'daki durum nedeniyle mağazalarda ve internet ürünlerin Rus yapımı alkollü içeceklerin satışını durdurma kararını daha önce açıklamıştı.
09:29 02.03.2022
Japonya'da 70 kişi Ukrayna'da savaşmak üzere gönüllü oldu
Mainichi Shimbun gazetesi, Japonya'da yaklaşık 70 kişinin Ukrayna'da Rus kuvvetlerine karşı savaşmak üzere gönüllü olduğunu duyurdu.
Haberde, gönüllülerin 50'sinin eski Japon Öz Savunma Kuvvetleri üyesi ve 2'sinin de Fransız Yabancı Lejyonu gazisi olduğu belirtildi.
Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçiliği, Reuters'a yaptığı açıklamada, 'Ukrayna için savaşmak isteyenlerin' kendilerine telefonla ulaştığını ancak gönüllüler daha fazla şey bilmediklerini söyledi.
Daha önce Tokyo yönetimi, ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahatlerden kaçınma uyarısı yapmıştı.
08:59 02.03.2022
Moskova Borsası bugün de kapalı kalacak
Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.
Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı. Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.
08:48 02.03.2022
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Avrupa pazarından ayrıldığını açıkladı
Yaptırıma maruz kalan Rus bankası Sberbank, iştiraklerinin anormal nakit çıkışları ve çalışanların ve şubelerin güvenliğine yönelik tehditlerle karşı karşıya kalması nedeniyle Avrupa pazarından çekilme kararı aldı.
Bankadan yapılan açıklamada, Sberbank'ın Rusya Merkez Bankası'nın talimatı nedeniyle Avrupa iştirak bankalarına likidite sağlayamayacağı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, "Bankanın varlıkları, tüm mevduat sahiplerine ödeme yapmak için yeterli" denildi.
08:31 02.03.2022
Japonya, Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı
Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulacağı bildirildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçiliği faaliyetlerinin, Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici irtibat ofisinden sağlanacağını açıkladı.
Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarındaki irtibat ofisi, tahliye talepleri dahil Ukrayna'daki Japon vatandaşlarına hizmet vermeyi sürdürecek.
08:21 02.03.2022
Twitter, AB'nin Rusya için getirdiği sosyal medya kısıtlamalarına uyacağını açıkladı
Twitter sözcüsü, Reuters'a gönderdiği e-postada, "Avrupa Birliği (AB) yaptırımları muhtemelen üye ülkelerindeki belirli içeriği saklamamızı gerektirecek. Buna uyacağız" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya şirketi, AB dışındaki ülkelerde de Rus medyasının görünürlüğünü azaltmaya ve etiketleme uygulamasına devam edileceğini kaydetti.
Facebook ise, Rus medyasının gönderilerini küresel olarak azalttığını söyledi.
Daha önce, Facebook(Meta), Google, YouTube ve TikTok da AB'de RT ve Sputnik'e erişimi engellediklerini açıklamıştı.
08:07 02.03.2022
Boeing, Rus havayollarına desteğini askıya alacak
ABD'li havacılık ve uzay devi Boeing'den, Rus havayollarına karşı yaptırım kararı geldi.
Boeing yaptığı açıklamada, "Moskova'daki başlıca çalışmalarımızı askıya aldık ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ofisimizi geçici olarak kapattık. Rus havayolları için parça, bakım ve teknik destek hizmetlerini de askıya alıyoruz. Çatışma devam ederken ekiplerimiz bölgedeki ekip arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
07:36 02.03.2022
Japonya Belarus'a yaptırım uygulayabilir
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna karıştığı iddiasıyla Belarus'a bu hafta yaptırım uygulayabileceklerini söyledi:
"Belarus'a yönelik yaptırımlara gelince, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline açık katılımı göz önüne alındığında, [Belarus] Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan başlayarak belirli kişilere, ihracat kısıtlama önlemleri de dahil olmak üzere kuruluşlara, bu hafta gibi erken bir tarihte yaptırımların uygulanmasını bekliyorum."
07:01 02.03.2022
American Express, Rus ortaklarıyla işbirliğini askıya aldı
Kredi kartı ve turizm şirketi American Express, Rusya Federasyonu'ndaki ortaklarıyla işbirliğini askıya aldığını duyurdu.
Dün, Mastercard ve Visa da birden fazla finans kuruluşunu ödeme ağından engellediğini açıklamıştı.
Rusya- Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
Ukrayna krizi
Batı yaptırımlarla bireyleri hedef alıyor: Rus orkestra şefi kovuldu, film gösterimleri durduruldu
Dün, 06:20
06:49 02.03.2022
ABD hava sahasının kapanması çarşambaya kadar yürürlüğe girecek
ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararının çarşamba gününe kadar yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Uygulamanın, herhangi bir Rus vatandaşının sahip olduğu, sertifikalandırdığı, işlettiği, kaydettirdiği, kiraladığı veya kontrol ettiği tüm uçaklar için geçerli olacağı belirtildi.
06:11 02.03.2022
Biden'ın açıklamaları şu şekilde:
* Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır.
* ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek. Altı gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek, özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı fakat çok yanıldı.
* ABD'li şirketleri ve tüketicileri Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların etkisinden korumak adına elimizdeki her aracı kullanacağız. Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla doğrudan yardım sağlıyoruz.
* Putin, Ukrayna'ya saldırdı ama duvara tosladı, Ukraynalılara tosladı. Rusya'ya acı çektiriyoruz ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole edilmiş durumda. Savaş alanında kazanç elde edebilir, ancak uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek.
*NATO ülkelerinin her bir karış toprağını savunacağız. Ukrayna'ya desteğimiz bitmeyecek.
*Rus oligarkların suçlarıyla mücadele için bir görev gücü oluşturacağız ve mal varlıklarına el konulacak.
* Enerji fiyatları artacak. Stratejik Petrol Rezervi'nden 30 milyon varil petrolün serbest bırakılacak.
* Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var
* Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduk.
Joe Biden - Birliğin Durumu Konuşması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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