Donbass operasyonu| Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik

Almanya Ekonomi Bakanı: Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını durdurma ihtimaline karşı hazırlıklıyız

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Avrupa'ya gaz ihracatını durdurması ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını öne sürerek, "Buna hazırız. Şu an kış ve yaz için bunu açıkça söyleyebilirim" dedi.

Deutschlandfunk radyosuna konuşan Habeck, önümüzdeki kış ayları için daha fazla tedbiri devreye sokacaklarını belirtti.

Habeck, "Yani, henüz gerçekleşmemiş olan en kötü durum için de önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman bakan, daha kötü bir senaryoda Berlin'in kömür yakıtlı elektrik santrallerini alternatif olarak kullanabileceğini de sözlerine ekledi.