Donbass operasyonu| Rusya Savunma Bakanlığı: Herson kentinin tamamının kontrolünü ele geçirdik

Biden'ın açıklamaları şu şekilde:
* Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır.
* ABD birlikleri Rus güçleriyle çatışmaya girmeyecek. Altı gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendi tehditkar yollarında ilerleyebileceğini düşünerek, özgür dünyanın temellerini sarsmaya başladı fakat çok yanıldı.
* ABD'li şirketleri ve tüketicileri Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımların etkisinden korumak adına elimizdeki her aracı kullanacağız. Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla doğrudan yardım sağlıyoruz.
* Putin, Ukrayna'ya saldırdı ama duvara tosladı, Ukraynalılara tosladı. Rusya'ya acı çektiriyoruz ve Ukrayna halkını destekliyoruz. Putin artık dünyadan her zamankinden daha fazla izole edilmiş durumda. Savaş alanında kazanç elde edebilir, ancak uzun vadede sürekli olarak yüksek bir bedel ödeyecek.
*NATO ülkelerinin her bir karış toprağını savunacağız. Ukrayna'ya desteğimiz bitmeyecek.
*Rus oligarkların suçlarıyla mücadele için bir görev gücü oluşturacağız ve mal varlıklarına el konulacak.
* Enerji fiyatları artacak. Stratejik Petrol Rezervi'nden 30 milyon varil petrolün serbest bırakılacak.
* Diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediğinde, daha çok kaosa yol açarlar, yollarına devam ederler. Amerika'ya ve dünyaya yönelik tehditler de artmaya devam eder. Bu nedenle NATO ittifakı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barış ve istikrarı güvence altına almak için kuruldu. ABD, diğer 29 ülkeyle birlikte NATO'nun bir üyesidir. Bunun bir anlamı var. Amerikan diplomasisinin bir anlamı var. Amerikan çözümünün bir anlamı var
* Rusya'ya karşı çok dikkatli ve kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Avrupa, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'dan ülkelerle koalisyon kurduk.