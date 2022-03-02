https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-teslaya-karsi-ford-ve-gm-taraftarligini-resmilestirdi-musk-seni-kimse-dinlemiyor-dedi-1054372647.html

Biden Tesla'ya karşı Ford ve GM taraftarlığını 'resmileştirdi', Musk 'seni kimse dinlemiyor' dedi

Biden Tesla'ya karşı Ford ve GM taraftarlığını 'resmileştirdi', Musk 'seni kimse dinlemiyor' dedi

ABD Başkanı ile ABD'nin yeni simgesi ve dünyanın en zengin kişisi arasındaki savaş kızıştı. Daha önce bu yüzden Musk'ın 'insan kılığında ıslak çorap kuklası'... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T15:44+0300

2022-03-02T15:44+0300

2022-03-02T16:16+0300

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Daha önce Tesla kurucusu Elon Musk'tan 'fırça yemesine' rağmen, Başkan Joe Biden, ABD'deki elektrikli araç üretiminden söz ederken sektörün devi Tesla'yı 'unutmakta' ısrarlı. Başkan'ın Kongre'deki geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında ve bununla ilgili paylaşımlarında geleneksel otomotiv devleri Ford ve General Motors'un (GM) elektrikli araçlara toplam 18 milyar dolarlık yatırımlarından söz eden Biden, Ford'un 11 milyar dolarlık yatırımla 11 bin istihdam, GM'in 7 milyar dolarla tarihinin en büyük yatırımını yaparak 4 bin istihdam yarattığı gibi ayrıntılara indi. Ama elektrikli otomobil üreticisi devi Tesla'yı anmadı. Bunun üzerine CNBC'ye e-posta gönderen Musk "Kimse Birliğin Durumu konuşmasını izlemiyor" dedi. Ardından tepkisini Twitter'a taşıyan Tesla CEO'su "Tesla elektrikli araç üretiminde 50 binden fazla istihdam yarattı ve GM ile Ford'un toplamının iki katından fazla yatırım yaptı" hatırlatmasını yaptı. Altında "Twitter'ı kontrol eden kişinin bilgisine" notunu iliştirdi. Geçen ay Biden, GM ve Ford CEO'larını Beyaz Saray'da ağırlayıp GM CEO'su Mary Barra ile yanyana videosunu paylaşarak "Burada evlerinde her zamankinden daha fazla elektrikli araç üretiyorlar" övgüsünü dile getirmişti.Bunun üzerine ABD Başkanı'nı 'Amerika kamuoyunu aptal yerine koymakla' suçlayan Musk, videoya yaptığı yorumda, Tesla'ya atıfla "T ile başlar, A ile biter, ortada ESL" diye yazdıktan sonra hızını alamayıp çorap emojisi eşliğinde “Biden insan kılığında ıslak bir çorap kuklası" demişti.Musk'ın zılgıtı sonrası bu ay yerli üretimle ilgili konuşma yapan Biden, "2021'den beri şirketler burada, Amerika'da yerli üretime 200 milyar dolardan fazla yatırım açıkladı" derken, 'yeni elektrikli araç üretimiyle kapsamlarını genişleten GM ve Ford gibi ikonik şirketlerden ülkemizin en büyük elektrikli araç imalatçısı Tesla'ya dek' diye eklemişti. Ama Kongre'deki geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında Tesla tekrar Biden'ın kapsama alanı dışına çıktı. Hala Beyaz Saray davetiyesi alamayan Musk ile Biden arasındaki devam eden savaşın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Tesla'nın yanısıra uzay teknolojisi ve yolculuğu şirketi SpaceX'i de yöneten Musk'ın Forbes'a göre tahmini net değeri 235 milyar doların üzerinde.

https://tr.sputniknews.com/20220209/musktan-islak-corap-kuklasi-zilgiti-yiyen-biden-elektrikli-araclarda-tesla-liderligini-tanidi-1053644584.html

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