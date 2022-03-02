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Burak Elmas'tan Terim'le fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a: Hata yaptı, daha sorumlu davranmalıydı
Burak Elmas'tan Terim'le fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a: Hata yaptı, daha sorumlu davranmalıydı
Galatasaray Başkanı Elmas, “Fatih Terim'le fotoğraf paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak daha sorumlu davranmasını beklerdim” dedi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:10+0300
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arda turan
galatasaray
spor
burak elmas
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global televizyonunda bir programa katıldı. Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Başkan Elmas, sarı-kırmızılı takımın son durumuna ilişkin önemli ifadeler kullandı.Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde Barcelona ile eşleşmesinden Gedson Fernandes transferine kadar pek çok konuya ilişkin konuşan Elmas, takım kaptanı Arda Turan’ın Fatih Terim’le beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasını eleştirdi.Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:‘Türk futbolu batma noktasında’‘Ekibimiz Barcelona’yı tanıyor’‘Bizler de hayal kırıklığı yaşadık’‘Gedson’u transfer etseydik…’‘Arda o resmi koymamalıydı’‘Bazen etki altında kalıyor
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arda turan, galatasaray, burak elmas

Burak Elmas'tan Terim'le fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a: Hata yaptı, daha sorumlu davranmalıydı

12:10 02.03.2022 (güncellendi: 12:36 02.03.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Galatasaray Başkanı Elmas, “Fatih Terim'le fotoğraf paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak daha sorumlu davranmasını beklerdim” dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global televizyonunda bir programa katıldı. Canlı yayında önemli açıklamalar yapan Başkan Elmas, sarı-kırmızılı takımın son durumuna ilişkin önemli ifadeler kullandı.
Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde Barcelona ile eşleşmesinden Gedson Fernandes transferine kadar pek çok konuya ilişkin konuşan Elmas, takım kaptanı Arda Turan’ın Fatih Terim’le beraber çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmasını eleştirdi.
Burak Elmas’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

‘Türk futbolu batma noktasında’

"Galatasaray’ın geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı her zaman söyledik. Beklediğimizden zor zamanlarımız oldu ama biz, Galatasaray’ın sürdürülebilir başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu batma noktasında. Türk futbolunun içinden geçtiği bu zor günlerden ilk çıkanın Galatasaray olması bizim amacımız. Galatasaray’ın eşleşmelerde şansı her zaman yüzde 51’dir. Biz her maça Galatasaray olarak kazanmak ve tur atlamak için çıkarız.

‘Ekibimiz Barcelona’yı tanıyor’

Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etmiştir. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız var, hem onların Avrupa’da tecrübe kazanması için hem de Galatasaray’ın başarısı için sahada olacağız. Barcelona’yı iyi tanıyan bir ekibimiz var. En iyi şekilde çalışıyorlar. Umarım iki iyi maç olur ve bir sonraki tura çıkan biz oluruz.

‘Bizler de hayal kırıklığı yaşadık’

Bizlerde de hayal kırıklığı yaratan, takımın da potansiyelini yansıtmadığını düşündüğümüz bir sezon yaşıyoruz. Biz, Galatasaray olarak buna pek alışkın değiliz. Rakiplerimiz de bunu yaşıyor. Galatasaray’da inandığımız stratejiye uygun takviyeler yapmalıydık. Devre arasında buna göre hareket ettik. Omar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı.

‘Gedson’u transfer etseydik…’

Önceliklerimizi tercih ettik. Gedson da piyasada Galatasaray’a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki sene de yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Gedson transferini yapabilirdik, teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Campos, Sensibile ve ekibiyle izlemeye başladık. Gedson’un hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor.

‘Arda o resmi koymamalıydı’

Arda’nın Fatih Hoca’yla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih Hoca’yla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim.

‘Bazen etki altında kalıyor

Her hatada Galatasaray’ın her değerini sıfırlarsanız, insanları kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız, Galatasaray’ın en önemli gücü olan insan kaynağını kaybedersiniz. Arda’yı yıpratmamak lazım. Arda’yı ileride değişik pozisyonlarda görebileceğimizi umuyorum. En azından üye olması lazım. Her şeyi eleştirilebilir, Galatasaraylılığı eleştirilemez. Duygusal bir kardeşim, bazen etki altında kalıyor olabilir. Galatasaray fotoğraftan zarar görecek kulüp değil."
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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Galatasaray'da Arda Turan kararı
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