Burak Elmas'tan Terim'le fotoğrafını paylaşan Arda Turan'a: Hata yaptı, daha sorumlu davranmalıydı

Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etmiştir. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız var, hem onların Avrupa’da tecrübe kazanması için hem de Galatasaray’ın başarısı için sahada olacağız. Barcelona’yı iyi tanıyan bir ekibimiz var. En iyi şekilde çalışıyorlar. Umarım iki iyi maç olur ve bir sonraki tura çıkan biz oluruz.